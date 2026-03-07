SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    El sistema incorporará entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo los recorridos C25 y 505c, que apuntan a fortalecer los traslados en Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina y Las Condes.

    Por 
    Felipe Rivera
    Red refuerza su malla de recorridos con dos nuevos servicios en Santiago [e]JORGE VILLEGAS

    Red Movilidad incorporará desde este fin de semana dos nuevos servicios de buses que beneficiarán a habitantes de cinco comunas de Santiago.

    Se trata de los recorridos C25 y 505c, que comenzarán a operar entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo, como parte de un nuevo ajuste a la malla de recorridos del sistema.

    Según informó la red de transporte público, estas modificaciones buscan mejorar la conectividad y ampliar la cobertura para usuarios de Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina y Las Condes. Los cambios apuntan especialmente a fortalecer los desplazamientos en sectores del oriente, suroriente y nororiente de la capital.

    Recorrido C25

    El primero de los nuevos servicios será el C25, que iniciará su operación este sábado 7 de marzo. El recorrido conectará de manera directa a las comunas de Las Condes, La Reina y Peñalolén, facilitando el traslado de vecinos de Villa La Reina y Plaza La Reina hacia estaciones de Metro como Los Dominicos y San Carlos de Apoquindo, además de centros comerciales ubicados en Avenida Padre Hurtado.

    El recorrido C25 funcionará de lunes a domingo, aunque con horarios diferenciados según el punto de salida. Desde San Carlos de Apoquindo operará de lunes a sábado entre las 05:00 y las 23:30 horas, mientras que los domingos lo hará desde las 05:30 hasta las 23:30. Desde Villa La Reina, en tanto, circulará todos los días entre las 05:00 y las 00:30 horas.

    Recorrido 505c

    A este servicio se sumará el 505c, que comenzará a operar el lunes 9 de marzo. Este nuevo recorrido reforzará el servicio 505 durante las mañanas, conectando sectores de Peñalolén, Ñuñoa y Providencia con la estación Metro Salvador, en la zona oriente de la capital.

    El 505c funcionará únicamente de lunes a viernes en horario punta mañana. Desde Las Parcelas saldrá entre las 06:00 y las 08:15 horas, mientras que desde Metro Salvador operará entre las 07:10 y las 09:15 horas.

    Más sobre:RedMovilidadSantiagoProvidenciaÑuñoaPeñalolénLa ReinaLas CondesNuevos recorridosBus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

    “Es una política de Estado”: Minsal reafirma continuidad de campaña de vacunación tras cambio de mando

    Ponen en marcha 40 buses eléctricos que conectarán Tiltil con Santiago y Colina

    Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026
    El Deportivo

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Max Verstappen choca y partirá vigésimo en Australia: Mercedes domina la qualy y logra el 1-2

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual