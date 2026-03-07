C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

Red Movilidad incorporará desde este fin de semana dos nuevos servicios de buses que beneficiarán a habitantes de cinco comunas de Santiago.

Se trata de los recorridos C25 y 505c, que comenzarán a operar entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo, como parte de un nuevo ajuste a la malla de recorridos del sistema.

Según informó la red de transporte público, estas modificaciones buscan mejorar la conectividad y ampliar la cobertura para usuarios de Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina y Las Condes. Los cambios apuntan especialmente a fortalecer los desplazamientos en sectores del oriente, suroriente y nororiente de la capital.

Recorrido C25

El primero de los nuevos servicios será el C25, que iniciará su operación este sábado 7 de marzo. El recorrido conectará de manera directa a las comunas de Las Condes, La Reina y Peñalolén, facilitando el traslado de vecinos de Villa La Reina y Plaza La Reina hacia estaciones de Metro como Los Dominicos y San Carlos de Apoquindo, además de centros comerciales ubicados en Avenida Padre Hurtado.

El recorrido C25 funcionará de lunes a domingo, aunque con horarios diferenciados según el punto de salida. Desde San Carlos de Apoquindo operará de lunes a sábado entre las 05:00 y las 23:30 horas, mientras que los domingos lo hará desde las 05:30 hasta las 23:30. Desde Villa La Reina, en tanto, circulará todos los días entre las 05:00 y las 00:30 horas.

Recorrido 505c

A este servicio se sumará el 505c, que comenzará a operar el lunes 9 de marzo. Este nuevo recorrido reforzará el servicio 505 durante las mañanas, conectando sectores de Peñalolén, Ñuñoa y Providencia con la estación Metro Salvador, en la zona oriente de la capital.

El 505c funcionará únicamente de lunes a viernes en horario punta mañana. Desde Las Parcelas saldrá entre las 06:00 y las 08:15 horas, mientras que desde Metro Salvador operará entre las 07:10 y las 09:15 horas.