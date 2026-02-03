SUSCRÍBETE POR $1100
    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    La modificación a los relojes se deberá realizar en las próximas semanas y dará por finalizado el horario de verano.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile? Foto referencial de archivo

    Avanzan los primeros meses del año y ya hay personas que se preguntan por cuándo será el siguiente cambio de hora en el territorio nacional, con el que se regresará al horario de invierno.

    La modificación llegará tras el último ajuste a los relojes realizado en septiembre pasado, donde se adelantaron los minutos para iniciar el horario de verano.

    Cuándo es el cambio de hora

    El primer cambio de hora del año se realizará durante la noche del 4 de abril, donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado.

    La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la Región de Aysén.

    Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile? Foto referencial

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.

    En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

