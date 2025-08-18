Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano? Foto referencial de archivo

Quedan los últimos días del actual horario de invierno, antes del siguiente cambio de hora programado para este año.

La modificación llega tras el último ajuste que tuvo lugar el 5 de abril y el regreso al horario de verano se encuentra cada vez más cerca.

Cuándo es el cambio de hora

El próximo cambio de hora es el sábado, 6 de septiembre de 2025 , momento en el que se deberán adelantar los relojes.

La modificación implica que durante dicha jornada, a las 23:59 horas, se deberá pasar a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Dicho ajuste dará inicio al horario de verano, tal como se encuentra determinado en el Decreto 244, en el que se especifica que la configuración se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.

Este cambio aplica a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que desde 2016 se mantiene en horario de verano durante todo el año.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.