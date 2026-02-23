Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile? Foto referencial de archivo

Con el paso de las semanas del año queda cada vez menos para la llegada del primer cambio de hora, que se deberá realizar a inicios de 2026.

La modificación llega tras el último ajuste realizado en septiembre de 2025, donde se dio inicio al horario de verano, por lo que próximamente regresaremos a la configuración de invierno.

Cuándo es el cambio de hora

El cambio de hora se deberá realizar a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, al retrasar el reloj 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado 4.

La medida aplica a la mayoría del territorio nacional, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes.

Por su parte, el cambio de hora en la Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández se realizará a las 22:00 horas del 4 de abril.

Dicha modificación se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.