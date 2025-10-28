Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Recientemente se abrió una nueva convocatoria para trabajar en Carabineros de Chile, donde la institución mantiene ofertas laborales disponibles para civiles.

Mediante el actual proceso se busca cubrir una serie de puestos, con cargos principalmente administrativos que están distribuidos en diferentes zonas del país.

Ofertas de trabajo en Carabineros

Para postular se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles, la zona del país dónde son requeridos y las remuneraciones aproximadas.

La actual convocatoria recibirá postulaciones hasta el 2 de noviembre , para los siguientes cargos: