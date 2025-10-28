Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular
La institución dio a conocer las vacantes que requiere en diversas áreas. Revisa a continuación el listado y hasta cuándo hay plazo para completar el trámite.
Recientemente se abrió una nueva convocatoria para trabajar en Carabineros de Chile, donde la institución mantiene ofertas laborales disponibles para civiles.
Mediante el actual proceso se busca cubrir una serie de puestos, con cargos principalmente administrativos que están distribuidos en diferentes zonas del país.
Ofertas de trabajo en Carabineros
Para postular se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.
En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles, la zona del país dónde son requeridos y las remuneraciones aproximadas.
La actual convocatoria recibirá postulaciones hasta el 2 de noviembre, para los siguientes cargos:
- Administrativo en La Serena ($883.330)
- Administrativo en Villarrica ($936.364)
- Servicio de Mantención de Cuarteles en Arica ($1.042.432)
- Ingeniero en Control de Gestión y Procesos en Santiago ($1.760.200)
- Consultor SAP FI en Santiago ($3.409.344)
- Profesional de la Salud Receptor de Muestra en Ñuñoa ($1.760.200)
- Abogado en Santiago ($1.760.200)
- Administrativo en Ñuñoa ($830.296)
- Técnico en Cocina en Arica ($1.118.827)
- Operador de Emergencia en Valparaíso ($830.296)
- Técnico Operador de Planta en Macul ($892.799)
- Mecánico en Quillota ($830.296)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Providencia ($830.296)
- Administrativo en Los Ángeles ($909.847)
- Abogado en Santiago ($1.760.200)
- Ingeniero en Informática en Santiago ($1.760.200)
- Telefonista en Viña del Mar ($607.040)
- Recepcionista en La Araucanía ($663.030)
