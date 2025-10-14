Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1 millón

Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de postulaciones a ofertas laborales dirigidas a personas civiles, con cargos distribuidos en diferentes zonas del país.

Mediante la convocatoria en curso se busca cubrir una serie de vacantes en la institución en áreas como salud y administración.

Ofertas de trabajo en Carabineros

Para postular se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles, la zona del país dónde son requeridos y las remuneraciones aproximadas.

La convocatoria recibirá postulaciones durante octubre, donde las más cercanas cierran el jueves 16, para los siguientes cargos: