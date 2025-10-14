SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1 millón

El proceso de postulación se realiza de forma online y se mantendrá habilitado en los próximos días.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
FOTO: Referencial (ATON).

Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de postulaciones a ofertas laborales dirigidas a personas civiles, con cargos distribuidos en diferentes zonas del país.

Mediante la convocatoria en curso se busca cubrir una serie de vacantes en la institución en áreas como salud y administración.

Ofertas de trabajo en Carabineros

Para postular se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles, la zona del país dónde son requeridos y las remuneraciones aproximadas.

La convocatoria recibirá postulaciones durante octubre, donde las más cercanas cierran el jueves 16, para los siguientes cargos:

  • Administrativo con sueldo aproximado de $830.296
  • Asistente de Guardia con sueldo aproximado de $1.018.893
  • Archivero con sueldo aproximado de $830.296
  • Estafeta con sueldo aproximado de $607.040
  • Telefonista con sueldo aproximado de $607.040
  • Auxiliar de servicios menores con sueldo aproximado de $607.040
  • Médico cirujano con remuneración de $1.725.687
  • Conductor con remuneración de $851.407
  • Médico pediatra con remuneración de $1.569.046
  • Médico fisiatra con remuneración de $1.218.816
  • Médico internista con remuneración de $2.468.282
  • Enfermero universitario con remuneración de $1.667.927
  • Auxiliar de enfermería con remuneración de $1.053.901
  • Arsenalera con remuneración de $1.053.901
  • Técnico en Prevención de Riesgos con remuneración de $1.003.262
  • Auxiliar de archivo médico con remuneración de $787.745
  • Bodeguero con remuneración de $851.407
  • Asesor Jurídico en Gestión de Personas con remuneración de $3.422.610
  • Profesional Oficina Gestión de Compra con remuneración de $1.667.927
  • Técnico Logístico con remuneración de $1.003.262
Más sobre:EmpleoTrabajoOfertasOfertas laboralesOfertas de empleoCivilesCarabinerosPostulacionesPostularPlazoFechaSueldos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes
Chile

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes
Mundo

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Con alto el fuego y rehenes liberados: Cómo Netanyahu busca ahora su redención política

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo