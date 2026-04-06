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    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    La TGR anunció el inicio del proceso dirigido a más de 550 mil personas que mantienen deudas en mora del Crédito con Aval del Estado.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización. Foto: TGR

    La Tesorería General de la República (TGR) anunció este lunes el inicio del proceso de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), además de indicar las alternativas de regularización.

    Según datos del organismo, más de 550 mil personas mantienen deudas en mora, donde el Fisco debe cumplir con la obligación frente al banco cuando el beneficiario deja de pagar, para posteriormente asumir la cobranza con el objetivo de recuperar los recursos públicos.

    En esa línea, la TGR detalló un plan de acción que considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, por lo que cuenta con diferencias entre quienes pueden regularizar la situación mediante convenios de pago, hasta los casos en los que se avanzará con acciones judiciales.

    El llamado del organismo es a que los deudores se pongan al día, mediante pago o convenio. Al respecto, se detallaron las siguientes acciones:

    • Cobro para ingresos mensuales superiores a $5 millones

    La TGR anunció el inicio de cobro con acciones judiciales a deudores con ingresos mensuales mayores a $5.000.000, sin acceso a convenios de pago.

    Desde el organismo se indicó que se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización, teniendo en cuenta juicios ejecutivos según corresponda.

    “Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente”, indicó la Tesorería.

    • Convenios de pago para ingresos inferiores a $5 millones

    Por su parte, los convenios de pago se encuentran dirigidos a deudores con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la Operación Renta 2025, y que cuenten con una deuda igual o mayor a 1 UTM.

    Los trámites y consultas se pueden realizar en la plataforma tgr.cl/cae, que requiere ingresar mediante Clave Única o Clave Tributaria.

    Por su parte, las personas sin información de renta pueden adjuntar el certificado de Operación Renta o de cotizaciones previsionales. En tanto, quienes se encuentren cesantes también pueden acreditar su situación mediante el sitio.

    • Casos en el extranjero

    Personas que residen en el extranjero y no registran cotizaciones previsionales en Chile pueden gestionar su convenio de manera remota.

    Para acceder a la modalidad se requiere presentar la documentación correspondiente, a revisar en tgr.cl/cae o en oficinas de atención.

    Más sobre:CAeCobro del CAERegularizaciónDeudaTesoreríaTesorería General de la RepúblicaTGR

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