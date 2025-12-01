Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos. Foto referencial de archivo

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que comenzaron a facilitarse los pagos correspondientes al Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados.

Según cifras del organismo, el beneficio llega a más de 2 millones 800 mil personas y se facilita de forma automática.

Pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados

El Aguinaldo de Navidad se paga junto a la pensión de diciembre si se cumple con ser pensionado al 30 de noviembre de 2025.

Para este año el monto base es de $29.055 , que puede aumentar en $16.415 por cada carga familia acreditada a la misma fecha.

El día y forma de pago se puede revisar en la plataforma de consulta de ChileAtiende, ingresando el RUN del beneficiario.

Entre los requisitos para recibir el aguinaldo se encuentra cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS)

Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores

Pensionados de reparación: Rettig y Valech

Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez)

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad