    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    La artista presentará su show Femme Fatale Tour en el Movistar Arena.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios. (créditos: @fmediaeffio y @j_cmaturana-20).

    Este viernes 19 de diciembre se habilitó la venta de entradas para el próximo concierto de Mon Laferte en el país.

    La artista presenta su Femme Fatale Tour en una cita con sus fanáticos programada para el 14 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

    Venta de entradas para Mon Laferte

    La venta de entradas para Mon Laferte en el Movistar Arena se encuentra activa en el sistema Puntoticket.

    Los precios de los boletos son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio

    • Tribuna $11.500
    • Platea alta silver $40.250
    • Platea alta golden $51.750
    • Golden $63.250
    • Platea baja silver $69.000
    • Platinum lateral $74.750
    • Platinum $86.250
    • Platea baja golden $86.250
    • Platea baja diamante $97.750
    • Diamante latera $103.500
    • Diamante $115.000
    • Primeras filas $138.000
    • Silla de ruedas o acompañante $40.250
