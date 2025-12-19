Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios. (créditos: @fmediaeffio y @j_cmaturana-20).

Este viernes 19 de diciembre se habilitó la venta de entradas para el próximo concierto de Mon Laferte en el país.

La artista presenta su Femme Fatale Tour en una cita con sus fanáticos programada para el 14 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Venta de entradas para Mon Laferte

La venta de entradas para Mon Laferte en el Movistar Arena se encuentra activa en el sistema Puntoticket.

Los precios de los boletos son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio