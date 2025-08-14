Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados. Foto referencial de archivo.

Durante este jueves comenzó el proceso de venta de entradas para la nueva edición de la Yein Fonda, el evento dieciochero que fusiona la cueca, cumbia y el rock and roll.

La cita es para los días miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre , en el Parque Ciudad Empresarial de la comuna de Huechuraba.

Ya se conoce parte del cartel de invitados a la fonda, el que se encuentra encabezado por Los Tres, fundadores del espacio, quienes estarán acompañados por The Skatalites, Los Mirlos y Los Jaivas.

A ellos se sumarán Los Vásquez, Gepe, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora, Torito Alfaro, Trío Esmeralda, Perro Chocolo y su Banda, Tikitiklip, Las Niñas y más artistas.

Venta de entradas para la Yein Fonda

La venta de entradas para la Yein Fonda se realiza mediante la plataforma Puntoticket.

Los precios son los siguientes, en tarifa normal:

Ticket niño de 6 a 13 años $5.750

Matiné $9.200

Estelar Preventa 1 $13.800

Estelar Preventa 2 $18.400

Estelar Final $23.000

Además, se ofrece un 20% de descuento para afiliados de Caja Los Andes y un 15% de rebaja pagando con tarjeta Tapp, beneficios que al combinarse permiten ahorrar un 35% en el precio de los boletos.