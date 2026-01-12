Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para show de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios. Foto referencial de archivo

Este lunes comienza la venta de entradas para el último concierto de Pet Shop Boys anunciado en suelo nacional.

La fecha está programada para el 27 de febrero en el Movistar Arena , a días de la presentación que tendrán en el marco del Festival de Viña 2026.

Se trata de una puesta en escena de Neil Tennant y Chris Lowe por la Dreamworld - The Greatest Hits Live, que contará con sus icónicos himnos del género synthpop.

Venta de entradas para Pet Shops Boys

La venta de entradas para el concierto de Pet Shop Boys en el Movistar Arena se desarrolla en el sistema Puntoticket.

El proceso inició a las 10:00 horas de este lunes, en una instancia exclusiva para clientes BancoEstado.

Posteriormente se realizará la venta general, desde el miércoles 14 de enero a las 10:30 horas, o al agotar la preventa.

Las ubicaciones y precios son los siguientes: