SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    El proceso inicia este lunes con la preventa para clientes BancoEstado.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Comienza venta de entradas para show de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios. Foto referencial de archivo PEDRO RODRIGUEZ

    Este lunes comienza la venta de entradas para el último concierto de Pet Shop Boys anunciado en suelo nacional.

    La fecha está programada para el 27 de febrero en el Movistar Arena, a días de la presentación que tendrán en el marco del Festival de Viña 2026.

    Se trata de una puesta en escena de Neil Tennant y Chris Lowe por la Dreamworld - The Greatest Hits Live, que contará con sus icónicos himnos del género synthpop.

    Venta de entradas para Pet Shops Boys

    La venta de entradas para el concierto de Pet Shop Boys en el Movistar Arena se desarrolla en el sistema Puntoticket.

    El proceso inició a las 10:00 horas de este lunes, en una instancia exclusiva para clientes BancoEstado.

    Posteriormente se realizará la venta general, desde el miércoles 14 de enero a las 10:30 horas, o al agotar la preventa.

    Las ubicaciones y precios son los siguientes:

    • Tribuna $11.500
    • Platea baja $63.250
    • Platea baja silver $80.500
    • Cancha general $80.500
    • Platea baja golden $92.000
    • Platea baja diamante $115.000
    • Cancha preferencial $138.000
    • Silla de ruedas o acompañante $63.250
    Más sobre:MúsicaConciertosPet Shop BoysPet Shop Boys ChilePet Shop Boys 2026EntradasVenta de entradasPreventaBancoEstadoBanco EstadoPuntoticketPunto ticketPrecios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Reportan cientos de muertos en Irán tras oleada de violentas protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Lo más leído

    1.
    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    2.
    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    4.
    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”
    Chile

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz
    Negocios

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    Tendencias

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro
    El Deportivo

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela
    Mundo

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil