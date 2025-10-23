Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile. Foto de archivo

Continúa el éxito tras la próxima visita de Soda Stereo en Chile y recientemente se dio inicio al proceso de venta de entradas para la tercera fecha.

La jornada fue anunciada para el 28 de marzo , a partir de las 21:00 horas, en el Movistar Arena de la Región Metropolitana.

Una confirmación que llega luego que se agotaran los boletos para las presentaciones del 26 y 27 de marzo comunicadas anteriormente.

La banda pisará suelo nacional como parte de la gira Ecos, una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

La puesta en escena se presentó bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

Venta de entradas para Soda Stereo

La venta de entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

Desde el mediodía de este jueves 23 de octubre se encuentra activa la preventa Banco de Chile, que facilita beneficios a sus clientes.

Se anunció que la venta general para la tercera fecha comenzará el sábado 25 de octubre a las 12:00 horas, o bien, terminado el stock de la preventa.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: