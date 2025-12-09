VOTA INFORMADO por $1100
    Comienzan matrículas de la Admisión Escolar 2026: revisa cómo hacer el trámite y los documentos necesarios

    Este martes se da inicio a la última etapa para la asignación de establecimientos de cara al próximo año de clases.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este martes comienza la etapa de matrículas del Sistema de Admisión Escolar 2026, que corresponde a la último trámite a realizar para el proceso del próximo año.

    La inscripción se debe realizar directamente en el establecimiento asignado en durante las postulaciones y el plazo se encuentra habilitado desde el 9 de diciembre.

    Cabe recordar que los resultados de las postulaciones se encuentran en la página admision.mineduc.cl, disponibles con RUN y contraseña.

    Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Matrículas de la Admisión Escolar

    Las matrículas se deben realizar en el establecimiento y el plazo se extenderá hasta el 23 de diciembre, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, donde se permitirá acudir hasta el 30 de diciembre.

    Para completar el proceso se necesitan los siguientes documentos:

    • Copia de la cédula de identidad del estudiante, certificado de nacimiento o certificado IPE para extranjeros.
    • Copia de la cédula de identidad del apoderado o certificado IPA para extranjeros.

    Si la matrícula la realiza un representante o tutor, debe contar con lo siguiente:

    • Poder simple emitido por el apoderado, con sus datos y la información de la persona designada en su representación.
    • Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA o pasaporte.
    • Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y pasaporte.

    Desde la plataforma se especifica la importancia de realizar la gestión dentro del plazo establecido, de lo contrario se perderá el cupo y el mismo pasará a ser una vacante del sistema Anótate en la Lista.

