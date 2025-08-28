Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT. Foto referencial de archivo

Comenzaron a facilitarse los pagos del Bono al Trabajo de la Mujer, conocido también como Bono Mujer Trabajadora, correspondientes a la modalidad anual.

Se trata de un depósito dirigido a empleadas que completaron su postulación y eligieron contar con el beneficio una vez al año, el que se facilita durante agosto y para este año programó su entrega desde este jueves 28.

Revisa el pago del Bono Mujer Trabajadora

El pago anual del Bono Mujer Trabajadora alcanza un valor de hasta $678.028 , calculado de forma proporcional a los ingresos del año 2024, con un tope de renta anual correspondiente a $7.948.180.

El monto específico para cada persona se puede verificar en la página del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en sence.cl.

Dentro de la plataforma se mantendrá habilitado un apartado de reclamos por cinco días, dirigido a las personas que no estén de acuerdo con la cifra asignada.

Respecto a la entrega del beneficio, esta se realiza según la modalidad elegida a la hora de postular, pudiendo ser depósito en una cuenta bancaria o pago en efectivo, el que se debe cobrar en sucursales de BancoEstado portando la cédula de identidad.

Según se comunicó desde el Sence, para este año más de 301 mil mujeres reciben el aporte monetario, donde el pago promedio es de $228.573.

Las trabajadoras que aún no solicitan este beneficio pueden postular online, donde deberán elegir entre comenzar a recibir pagos mensuales de hasta $44 mil o acceder al pago anual del próximo año.

Para recibir a este bono, los requisitos a cumplir son los siguientes: