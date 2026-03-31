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    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Se trata de uno de los últimos depósitos del beneficio del Sence, que próximamente pasará a ser parte del nuevo Subsidio Unificado al Empleo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente. Foto referencial de archivo

    A partir de este martes se comienzan a facilitar los pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

    El bono se facilita a las empleadas que anteriormente completaron un trámite de postulación ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

    En dicho proceso se solicitaron, como principales requisitos, tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

    Sin embargo, actualmente el programa no acepta nuevas solicitudes, ante la próxima distribución del siguiente Subsidio Unificado al Empleo, que reunirá los beneficios administrados a mujeres, jóvenes, personas mayores y con discapacidad.

    Pago del Bono al Trabajo de la Mujer

    El pago del Bono al Trabajo de la Mujer se facilita desde este martes 31 de marzo y entrega una cifra de hasta $44.157.

    Dicho monto se calcula de forma proporcional a los ingresos de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde al registro de diciembre pasado.

    Para recibir este aporte se debe cumplir con los siguientes requisitos:

    • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
    • Para pagos mensuales se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
    • Tener cotizaciones al día.
    • No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
    • En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
    Más sobre:BonosBeneficiosBono al Trabajo de la MujerBono Trabajo MujerSencePagoMarzoFecha de pagoRequisitosBeneficiarios

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