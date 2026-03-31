Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente. Foto referencial de archivo

A partir de este martes se comienzan a facilitar los pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

El bono se facilita a las empleadas que anteriormente completaron un trámite de postulación ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

En dicho proceso se solicitaron, como principales requisitos, tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

Sin embargo, actualmente el programa no acepta nuevas solicitudes, ante la próxima distribución del siguiente Subsidio Unificado al Empleo, que reunirá los beneficios administrados a mujeres, jóvenes, personas mayores y con discapacidad.

Pago del Bono al Trabajo de la Mujer

El pago del Bono al Trabajo de la Mujer se facilita desde este martes 31 de marzo y entrega una cifra de hasta $44.157.

Dicho monto se calcula de forma proporcional a los ingresos de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde al registro de diciembre pasado.

Para recibir este aporte se debe cumplir con los siguientes requisitos: