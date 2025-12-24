¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal. Foto referencial

Llega la Navidad, donde ante la entrega de regalos en los hogares cabe la posibilidad que alguno de ellos cuente con un problema y se requiera solicitar un cambio.

Ante dicho escenario, desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se detalló el funcionamiento de la garantía legal.

Se trata de un derecho establecido en la Ley del Consumidor que permite cambiar un producto en caso de fallas.

Por otro lado, existe también el ticket de cambio, que permite solicitar al comercio un producto diferente. Revisa a continuación cómo funcionan ambas modalidades.

Garantía legal

En la situación que un producto esté dañado, el consumidor puede solicitar el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado.

Para esta gestión se facilita un plazo de 6 meses, por lo que no son válidos los carteles en las boletas que indiquen que no se responde por cambios o devoluciones, según indica el Sernac.

La garantía legal expresa además que las empresas tampoco pueden derivar al cliente a un lugar lejano o que funcione en un horario diferente al punto de venta habitual, por lo que se deben ofrecer las mismas condiciones bajo las que se realizó la venta.

Ticket de cambio

Por su parte, el ticket de cambio suele ser ofrecido por parte del comercio para facilitar el reemplazo de un producto por otro sin motivo, dentro de un plazo determinado.

El Sernac aclara que esta política comercial es voluntaria y, en caso de ser ofrecida, debe cumplirse.

Cómo reclamar ante el Sernac

Los consumidores que se encuentren afectados por un incumplimiento por parte del comercio pueden establecer un reclamo ante el Sernac en alguna de las siguientes vías: