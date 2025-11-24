Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

Cómo, cuándo y a qué hora se pueden obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025. Foto referencial de archivo

Este martes al mediodía se habilitará la entrega de entradas para los espectáculos de la próxima edición de la Teletón 2025.

La cruzada solidaria está programada para los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con números de la mano de artistas nacionales y internacionales.

El evento se desarrollará a lo largo de cinco bloques horarios en el Teatro Teletón, además de contar con el gran cierre de regreso al Estadio Nacional, una de las novedades anunciadas para este año.

Entradas para la Teletón 2025

Se confirmó que las entradas para la Teletón 2025 se entregarán de forma gratuita mediante Puntoticket.

El proceso comenzará este martes 25 de noviembre a las 12:00 horas , donde se facilitarán dos unidades por persona como máximo.

Dentro de la plataforma se deberá elegir el bloque al que se desea asistir para descargar los boletos mediante una cuenta.

Los horarios corresponden a los siguientes:

Bloque 1, La Obertura, viernes de 22:00 a 02:00 horas

Bloque 2, Trasnoche, sábado de 02:00 a 08:00 horas

Bloque 3, Mañana Familiar, de 08:00 a 13:30 horas

Bloque 4, Sábado por la tarde, de 14:00 a 17:00 horas

Bloque 5, Cierre Teatro Teletón, de 17:00 a 21:00 horas

Cierre en el Estadio Nacional, sábado desde las 22:00 horas

Cabe aclarar que la plataforma confirmó que no habrá entrega presencial de entradas, por lo que los tickets se facilitarán totalmente de manera online.

Entre los artistas que se presentarán se confirmó a Pablo Alborán, Paulina Rubio, Gino Mella, Zúmbale Primo, Katteyes y Cristian Castro, entre otros.

Dentro del humor, uno de los momentos más esperados del espectáculo, se anunció a Stefan Kramer para el cierre, mientras que El Muro será parte del bloque de trasnoche.

La programación completa de la Teletón se encuentra disponible en este enlace.