Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang
Este martes comienza el proceso de compra anticipada para los próximos conciertos confirmados del grupo de k-pop.
Para este martes se encuentra programado el proceso anticipado de venta de entradas para los próximos conciertos de BTS en Chile.
Se trata de dos fechas confirmadas recientemente como parte del BTS World Tour Arirang, que traerán al grupo los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, al Estadio Nacional.
Así, los exponentes del k-pop aterrizarán en nuestro país como parte del tramo latinoamericano de su recorrido, que los llevará también a escenarios de Colombia, Perú, Brasil y Argentina.
Entradas para BTS en Chile
La venta de entradas para los shows de BTS en Chile se realiza mediante el sitio Ticketmaster.
Dicha compra de boletos comienza con un proceso anticipado este martes 7, a las 13:00 horas, exclusivo para personas con ARMY Membership global que se registraron en Weverse antes del 2 de abril.
Posteriormente se realizará la venta general, desde el viernes 10 de abril a las 13:00 horas.
Las ubicaciones y precios de los boletos son los siguientes, incluyendo valor final con cargo por servicio:
- Pacífico Medio $528.750
- Cancha Pacífico $293.750
- Cancha Andes $293.750
- Pacífico Alto $264.375
- Pacífico Bajo $217.375
- Movilidad Reducida $217.375
- Andes Bajo Centro $182.125
- Andes Bajo Norte $164.500
- Andes Bajo Sur $164.500
- Andes Alto Centro $158.625
- Andes Alto Norte $146.875
- Andes Alto Sur $146.875
- Galería Norte $111.625
- Galería Sur $111.625
- Pacífico Lateral Norte $99.875
- Pacífico Lateral Sur $99.875
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