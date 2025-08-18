Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado
La promoción se encontrará activa hasta septiembre y los ganadores se informarán durante octubre.
BancoEstado mantiene activo el proceso para participar de una nueva promoción que ofrece gift cards de $170.000.
La iniciativa se enmarca en el aniversario número 170 de la entidad financiera, donde se ofrece la posibilidad de acceder a una de las 170 unidades a sortear con el mencionado saldo.
Cómo obtener una gift card de BancoEstado
Para ser parte del sorteo de una gift card de $170.000 se deben utilizar las nuevas Tarjetas de Crédito de BancoEstado Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio.
Las posibilidades de participar se suman con compras desde $5.000 realizadas con las mencionadas tarjetas.
Según indica el organismo mediante su sitio web, el saldo de las las gift card obtenidas en esta promoción se podrán utilizar únicamente en supermercados asociados a la promoción.
Este proceso comenzó el 1 de agosto y se mantendrá habilitado hasta el 30 de septiembre, mientras que los ganadores se revelarán el 9 de octubre de 2025.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.