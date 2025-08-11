Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida. Foto: Municipalidad de La Florida

La Municipalidad de La Florida anunció recientemente la entrega de 5.000 collares de rastreo para mascotas, que permitirán identificar a perros y gastos en caso de extravío.

Los dispositivos son parte del proyecto CO.RA.GE y funcionan con un dispositivo de geolocalización colgante que cuenta con tecnología QR y NFC, que permite un escaneo rápido sin necesidad de utilizar aplicaciones.

Así lo comunicaron desde el municipio, destacando que la comuna tiene la mayor cantidad de canes inscritos en el país, mientras que ocupa en el tercer puesto en número de felinos registrados.

Esta iniciativa se realiza mediante una alianza de la Corporación de Fomento con la marca MasterCat y la Fundación Vida de Gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y facilitar el reencuentro con su familia si llegara a perderse.

El modo de uso requiere que la persona que encuentre al animal escanee el código en su teléfono, donde podrá revisar una ficha con los datos de la mascota, incluyendo nombre, información médica y contacto del responsable.

A la vez, el dueño recibirá una notificación en tiempo real con la ubicación desde dónde se realizó el escaneo, con el objeto de facilitar un reencuentro rápido.

Cómo obtener un collar rastreador para mascota

Se anunció la entrega de 5.000 colgantes de geolocalización para mascotas dirigidas a vecinos de La Florida, donde ya se entregaron 200 unidades gratuitamente.

La iniciativa se encuentra a cargo del municipio y se facilitarán más collares rastreadores en próximas actividades, como la Expopatitas de los días 30 y 31 de agosto.