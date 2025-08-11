SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

El dispositivo de geolocalización permitirá identificar a perros o gastos y devolverlos a sus dueños en caso de extravío.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida. Foto: Municipalidad de La Florida

La Municipalidad de La Florida anunció recientemente la entrega de 5.000 collares de rastreo para mascotas, que permitirán identificar a perros y gastos en caso de extravío.

Los dispositivos son parte del proyecto CO.RA.GE y funcionan con un dispositivo de geolocalización colgante que cuenta con tecnología QR y NFC, que permite un escaneo rápido sin necesidad de utilizar aplicaciones.

Así lo comunicaron desde el municipio, destacando que la comuna tiene la mayor cantidad de canes inscritos en el país, mientras que ocupa en el tercer puesto en número de felinos registrados.

Esta iniciativa se realiza mediante una alianza de la Corporación de Fomento con la marca MasterCat y la Fundación Vida de Gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y facilitar el reencuentro con su familia si llegara a perderse.

El modo de uso requiere que la persona que encuentre al animal escanee el código en su teléfono, donde podrá revisar una ficha con los datos de la mascota, incluyendo nombre, información médica y contacto del responsable.

A la vez, el dueño recibirá una notificación en tiempo real con la ubicación desde dónde se realizó el escaneo, con el objeto de facilitar un reencuentro rápido.

Cómo obtener un collar rastreador para mascota

Se anunció la entrega de 5.000 colgantes de geolocalización para mascotas dirigidas a vecinos de La Florida, donde ya se entregaron 200 unidades gratuitamente.

La iniciativa se encuentra a cargo del municipio y se facilitarán más collares rastreadores en próximas actividades, como la Expopatitas de los días 30 y 31 de agosto.

Más sobre:MascotasCollar de rastreoPerrosCO.RA.GELa FloridaMunicipalidad de La FloridaCollar de localización

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”
Chile

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones
Negocios

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

Andrés Music sale de la gerencia general de División El Teniente de Codelco

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista