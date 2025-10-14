Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso. Foto referencial de archivo

Esta semana corresponde la entrega de resultados del Sistema de Admisión Escolar 2026, referente al periodo principal de postulaciones que se extendió durante agosto pasado.

Un proceso que debieron realizar los apoderados al solicitar vacantes para los escolares en establecimientos educaciones públicos y particulares subvencionados.

Revisa a continuación cómo consultar los resultados en línea y cuáles son las próximas fechas clave determinadas por el Ministerio de Educación.

Revisar los resultados de la Admisión Escolar

Los resultados de las postulaciones se podrán revisar en la página sistemadeadmisionescolar.cl desde el miércoles, 15 de octubre, a las 9:00 horas , hasta el 21 de este mes.

Según informó el Mineduc, al verificar la información cada apoderado deberá optar entre tres opciones:

Aceptar .

Aceptar pero activar la lista de espera para intentar acceder a un establecimiento que esté entre las preferencias. Si la lista no corre se mantiene el establecimiento asignado.

Rechazar la asignación. El alumno quedará sin establecimiento y se deberá volver a postular el Periodo Complementario de noviembre.

En resumen, las próximas fechas clave del proceso de Admisión Escolar corresponden a:

29 y 30 de octubre: publicación de listas de espera.

12 al 19 de noviembre: periodo complementario de postulación.

2 de diciembre: resultados del periodo complementario.

9 al 23 de diciembre: matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.

9 al 30 de diciembre: matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.