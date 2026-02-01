Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: Se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregaron este domingo mayores detalles respecto al evento de lluvias y vientos que enfrentará la Región del Biobío el próximo lunes 2 y martes 3 de febrero, por el cual ya se había declarado una alerta temprana preventiva.

Preocupación genera en la región la llegada de las lluvias, luego que miles de personas resultaran damnificadas en los incendios ocurridos en la región hace dos semanas atrás, que además de las pérdidas materiales dejaron más de 20 fallecidos.

La pérdida de bosque y la situación de los damnificados mientras se trabaja en una solución definitiva aumenta el riesgo por las eventuales remociones de masa.

En ese sentido, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detallan que la posibilidad de que se desarrollen eventuales derrumbes por este evento es moderada en el litoral y cordillera de la costa, y baja en valle longitudinal, precordillera y cordillera de la región.

Así las cosas, el siguiente es el detalle de las precipitaciones y vientos para la región para los días lunes y martes.

Pronóstico en el Biobío, lunes 2 de febrero

Con información por parte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la entidad detalla para el día lunes 2 de febrero el siguiente pronóstico:

Zona litoral : 5-10 mm de precipitaciones / vientos de entre 25-40 km, con rachas de 50 km/h.

Cordillera de la costa : 5-10 mm de precipitaciones / vientos de entre 25-40 km.

Valle longitudinal : 5-15 mm de precipitaciones / vientos de entre 25-40 km

Precordillera : 10-20 mm de precipitaciones / vientos de entre 40-50 km, con rachas de 60 km/h.

Cordillera: 5-10 mm de precipitaciones / vientos de entre 40-50 km, con rachas de 60 km/h.

Pronóstico en el Biobío, martes 3 de febrero

En tanto, el siguiente es el detalle para la región durante la jornada del martes 3 de febrero, donde se espera aumenten las precipitaciones y además la isoterma 0°C se encuentre entre los 3.900 y 3.700 metros.