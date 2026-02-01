Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo 1 de febrero, en el contexto de una baja segregada, fenómeno atmosférico que ya ha generado precipitaciones intensas y emergencias durante los últimos días en la zona central del país.

El aviso fue emitido a las 10:11 horas y se extenderá desde la mañana hasta la noche del domingo, con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, lo que podría agravar las afectaciones registradas tras las lluvias recientes, particularmente en la Región Metropolitana, donde se han reportado inundaciones, desbordes y anegamientos en sectores urbanos.

Según el organismo, las tormentas eléctricas podrían afectar a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, en distintas zonas geográficas. En Coquimbo, el fenómeno se concentraría en precordillera, valles precordilleranos y cordillera; en Valparaíso, en cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera; mientras que en la Región Metropolitana se extendería desde la cordillera de la costa hasta el valle, precordillera y cordillera.

En tanto, en O’Higgins se prevé impacto en valle, precordillera y cordillera, y en Maule principalmente en sectores de precordillera y cordillera.

La baja segregada que afecta al país ha generado núcleos convectivos con precipitaciones concentradas y erráticas, lo que ha derivado en lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, una condición que las autoridades han advertido como especialmente riesgosa por su potencial de provocar inundaciones repentinas, activación de quebradas y remociones en masa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se mantiene el riesgo de fenómenos asociados a precipitaciones intensas y actividad eléctrica.