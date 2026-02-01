Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano

Un episodio de lluvias intensas en un corto periodo de tiempo, asociado a una isoterma alta, se registró durante la tarde de este sábado en la Región Metropolitana, dejando tormentas eléctricas, inundaciones repentinas, activación de quebradas, remociones en masa, caída de árboles, granizos y cortes de energía eléctrica en diversas comunas.

El fenómeno se concentró ciertos puntos del sector oriente y poniente de Santiago, donde Maipú y Lo Barnechea resultaron las comunas más afectadas.

Según los reportes de emergencia, en Maipú se registraron múltiples puntos de anegamiento, entre ellos la intersección de Tres Poniente con Camino a Melipilla, la esquina de Los Conquistadores con Los Planetas, además de diversos tramos de Avenida Américo Vespucio.

En estos sectores, el agua acumulada en la calzada dificultó el tránsito y provocó congestión vehicular, sumado a la caída de árboles.

Registros audiovisuales difundidos en redes sociales evidenciaron calles completamente cubiertas por agua, afectando tanto a conductores de vehículos particulares como a usuarios del transporte público, algunos de los cuales quedaron detenidos por varios minutos. A lo anterior se sumaron precipitaciones acompañadas de granizos.

Uno de los eventos que generó mayor preocupación fue el desborde momentáneo del canal Santa Marta, el que se produjo por algunos minutos debido a la intensidad de las lluvias. Si bien la situación se normalizó posteriormente, el hecho obligó a reforzar el monitoreo en sectores aledaños.

Desde los organismos de emergencia se realizó un llamado a conducir con extrema precaución, particularmente por Camino a Melipilla, a la altura de Tres Poniente en dirección a Ciudad Satélite, donde se mantuvo una importante acumulación de agua y un tránsito considerablemente más lento.

90 personas aisladas en Lo Barnechea

En tanto, un deslizamiento de tierra registrado durante la tarde obligó a activar un amplio operativo de emergencia en Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue, comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el evento mantuvo a alrededor de 90 personas aisladas en 15 viviendas, sin que se reporten lesionados.

Con el transcurso de las horas, se reportó el rescate de tres personas luego de quedar atrapadas en sus vehículos.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) despachó seis unidades hacia el lugar para evaluar la magnitud de la emergencia y asistir a las personas afectadas.

En la comuna de San José de Maipo, se evidenció la activación de quebrada en el kilómetro 6 del camino Los Maitenes, aunque sin afectación a personas.

Mientras que en Las Condes se registró la activación de la quebrada Honda, en calle Las Condesas, sector San Carlos de Apoquindo. Preliminarmente, se reportaron ocho viviendas anegadas y diversas calles con presencia de barro y rocas.

Clientes sin electricidad

De acuerdo con datos preliminares, la estación meteorológica de Rinconada reportó la caída de 17,4 milímetros de agua en aproximadamente una hora.

En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que, hasta las 21.30 horas, se registraban cerca de 28 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Las comunas más afectadas fueron Padre Hurtado, con 7.356 clientes sin luz, seguida por San Bernardo (5.241) y Calera de Tango (3.780).

Las autoridades continúan evaluando los efectos del evento meteorológico y no descartan nuevos reportes de afectación, mientras se mantiene el llamado a la población a informarse por canales oficiales y extremar las medidas de precaución ante posibles nuevas precipitaciones.