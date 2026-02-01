SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano

    La comuna de Maipú concentró algunos de los puntos más críticos tras la caída de 17,4 mm de precipitaciones concentradas en menos de una hora, que también generó problemas de tránsito y dejó a miles de clientes sin suministro eléctrico.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un episodio de lluvias intensas en un corto periodo de tiempo, asociado a una isoterma alta, se registró durante la tarde de este sábado en la Región Metropolitana, dejando tormentas eléctricas, inundaciones repentinas, activación de quebradas, remociones en masa, caída de árboles, granizos y cortes de energía eléctrica en diversas comunas.

    El fenómeno se concentró ciertos puntos del sector oriente y poniente de Santiago, donde Maipú y Lo Barnechea resultaron las comunas más afectadas.

    Según los reportes de emergencia, en Maipú se registraron múltiples puntos de anegamiento, entre ellos la intersección de Tres Poniente con Camino a Melipilla, la esquina de Los Conquistadores con Los Planetas, además de diversos tramos de Avenida Américo Vespucio.

    En estos sectores, el agua acumulada en la calzada dificultó el tránsito y provocó congestión vehicular, sumado a la caída de árboles.

    Registros audiovisuales difundidos en redes sociales evidenciaron calles completamente cubiertas por agua, afectando tanto a conductores de vehículos particulares como a usuarios del transporte público, algunos de los cuales quedaron detenidos por varios minutos. A lo anterior se sumaron precipitaciones acompañadas de granizos.

    Uno de los eventos que generó mayor preocupación fue el desborde momentáneo del canal Santa Marta, el que se produjo por algunos minutos debido a la intensidad de las lluvias. Si bien la situación se normalizó posteriormente, el hecho obligó a reforzar el monitoreo en sectores aledaños.

    Desde los organismos de emergencia se realizó un llamado a conducir con extrema precaución, particularmente por Camino a Melipilla, a la altura de Tres Poniente en dirección a Ciudad Satélite, donde se mantuvo una importante acumulación de agua y un tránsito considerablemente más lento.

    90 personas aisladas en Lo Barnechea

    En tanto, un deslizamiento de tierra registrado durante la tarde obligó a activar un amplio operativo de emergencia en Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue, comuna de Lo Barnechea.

    De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el evento mantuvo a alrededor de 90 personas aisladas en 15 viviendas, sin que se reporten lesionados.

    Con el transcurso de las horas, se reportó el rescate de tres personas luego de quedar atrapadas en sus vehículos.

    Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) despachó seis unidades hacia el lugar para evaluar la magnitud de la emergencia y asistir a las personas afectadas.

    En la comuna de San José de Maipo, se evidenció la activación de quebrada en el kilómetro 6 del camino Los Maitenes, aunque sin afectación a personas.

    Mientras que en Las Condes se registró la activación de la quebrada Honda, en calle Las Condesas, sector San Carlos de Apoquindo. Preliminarmente, se reportaron ocho viviendas anegadas y diversas calles con presencia de barro y rocas.

    Clientes sin electricidad

    De acuerdo con datos preliminares, la estación meteorológica de Rinconada reportó la caída de 17,4 milímetros de agua en aproximadamente una hora.

    En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que, hasta las 21.30 horas, se registraban cerca de 28 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

    Las comunas más afectadas fueron Padre Hurtado, con 7.356 clientes sin luz, seguida por San Bernardo (5.241) y Calera de Tango (3.780).

    Las autoridades continúan evaluando los efectos del evento meteorológico y no descartan nuevos reportes de afectación, mientras se mantiene el llamado a la población a informarse por canales oficiales y extremar las medidas de precaución ante posibles nuevas precipitaciones.

    Más sobre:Región MetropolitanaLluviaInundación repentinaCorte de luzMaipúLo BarnecheaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    La pantera negra ataca de noche: un relato de Jaime Bayly

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Lo más leído

    1.
    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 90 personas aisladas en Lo Barnechea

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 90 personas aisladas en Lo Barnechea

    2.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    3.
    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    4.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano
    Chile

    Intensas lluvias en la Región Metropolitana provocan inundaciones repentinas, activación de quebradas y cortes de luz en pleno verano

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 90 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026
    Negocios

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Podar el árbol

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América
    El Deportivo

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Entrevista con Rodrigo Rojas: “El éxito para mí fue bastante tardío; hoy me proyecto varios años”

    10 detenidos y una condena transversal: el día después de los incidentes en el Estadio Nacional

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”
    Mundo

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?