Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó las inundaciones registradas en la comuna como un evento de carácter catastrófico, afirmando que en cuestión de minutos barrios completos resultaron severamente afectados por el ingreso masivo de agua a viviendas, departamentos y vehículos.

“Esto es lo más parecido que uno puede ver a un incendio, a un terremoto, a un tsunami. Son barrios completos que lo perdieron todo en cosas de minutos”, sostuvo el jefe comunal, al describir el impacto de las precipitaciones concentradas en un corto periodo de tiempo.

Vodanovic explicó que la magnitud del evento se debió principalmente a la intensidad de las lluvias registradas en un lapso muy breve. “En media hora el agua entró a casas, departamentos, autos. No hay sistema de colector de aguas lluvias que sea capaz de aguantar esa cantidad de agua en ese tiempo”, afirmó.

Vodanovic califica inundaciones en Maipú como una catástrofe y advierte que ningún sistema resistía la intensidad de las lluvias

El alcalde detalló que sectores como Camino a Melipilla, El Abrazo, Los Bosquinos y el eje de Los Conquistadores fueron especialmente afectados, con ingreso de agua a viviendas y daños materiales en numerosos hogares. Agregó que el municipio se encuentra desplegando equipos en terreno para levantar catastros mediante fichas básicas de emergencia y dimensionar las pérdidas. “Creemos que acá hay que darle un tratamiento de catástrofe, de emergencia, poder generar paquetes de ayuda como Estado”, señaló.

Asimismo, Vodanovic advirtió que existen zonas de la comuna que carecen de infraestructura de colectores de aguas lluvias, lo que habría agravado el impacto del fenómeno. “Tenemos sectores sin colectores, como Camino a Melipilla y parte del poniente de la comuna, y en otros sectores hay que revisar si hubo obstrucciones o problemas de mantención”, indicó, añadiendo que se realizará una revisión del sistema para establecer eventuales responsabilidades.

Lluvias concentradas y erráticas

El director de Senapred, Miguel Muñoz, explicó que el fenómeno fue anticipado parcialmente por los pronósticos meteorológicos, aunque la intensidad y la localización final resultaron difíciles de prever. “El miércoles teníamos un pronóstico que nos avizoraba una baja segregada con frío en altura y posibles tormentas eléctricas. El jueves declaramos una alerta temprana preventiva regional, focalizada en precordillera y cordillera”, señaló.

Sin embargo, precisó que la situación cambió durante el fin de semana. “Al viernes ya cambia a que nos va a caer una determinada cantidad de agua en el valle. El sábado de la mañana nos cambia la cantidad de agua a unos 15 milímetros, pero los núcleos fríos son súper erráticos”, explicó.

El director enfatizó la excepcionalidad del evento. “En media hora, 45 minutos, cayeron 17,4 milímetros. No hay sistema de evacuación de agua y lluvia que resista esa cantidad de agua”, sostuvo, agregando que este tipo de nubes convectivas pueden concentrarse en puntos muy específicos. “Se da la circunstancia que en un lugar llovía y en otro seguramente no llovía”, dijo.

Vodanovic califica inundaciones en Maipú como una catástrofe y advierte que ningún sistema resistía la intensidad de las lluvias

Apoyo a los afectados

Senapred informó que se activaron fuerzas de tarea enfocadas en la protección de las personas afectadas, incluyendo el levantamiento de fichas básicas de emergencia, atención en salud y apoyo en salud mental. “Se han generado al menos dos fuerzas de tarea importantes. Una tiene que ver con la protección de las personas, con Salud, Mideso y levantamiento de Fichas Básicas de Emergencia”, indicó el director.

También se evalúa la implementación de operativos de vacunación para personas expuestas a aguas contaminadas, cuya localización está siendo definida por los equipos municipales. “Eso lo está definiendo esta fuerza de tarea, están definiendo los lugares y los recursos humanos donde se van a pegar”, señaló.

En paralelo, se mantienen trabajos en sectores cordilleranos y precordilleranos por activación de quebradas, con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, municipalidades y empresas privadas desplegadas para despeje y mitigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a no realizar actividades en zonas cordilleranas debido al riesgo de nuevas activaciones. “Hoy día tampoco hacer trekking, hoy día no hacer excursiones a la cordillera, porque van a estar preocupados de alguna activación que pudiese darse”, advirtió el director de Senapred.