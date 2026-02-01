SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Lluvias dejan 345 viviendas anegadas y más de 4 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

    La región se mantiene bajo alerta temprana preventiva, vigente desde el 29 de enero, debido a un sistema meteorológico caracterizado por cielo cubierto, precipitaciones, bajas segregadas y tormentas eléctricas.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Lluvias dejan 345 viviendas anegadas y más de 4 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las intensas precipitaciones registradas en la Región Metropolitana han provocado un amplio impacto en viviendas y servicios básicos, con 345 hogares anegados y 4.159 clientes sin suministro eléctrico, según el último informe de emergencia elaborado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

    La región se mantiene bajo alerta temprana preventiva, vigente desde el 29 de enero, debido a un sistema meteorológico caracterizado por cielo cubierto, precipitaciones, bajas segregadas y tormentas eléctricas.

    Viviendas anegadas y personas afectadas

    Las comunas más afectadas por inundaciones han sido Maipú y Padre Hurtado. En Maipú, se reportan 300 viviendas anegadas, principalmente en los sectores de La Farfana, El Abrazo y Camino Melipilla. En la comuna se habilitó el Gimnasio Olímpico Fernando González como albergue para las familias afectadas.

    En Padre Hurtado, el desborde del canal Santa Marta provocó la anegación de 37 viviendas en las poblaciones Nueva Estrella y José Morales, donde también se habilitó un albergue.

    En Las Condes, la activación de la Quebrada Honda, en el sector San Carlos de Apoquindo, dejó 8 viviendas anegadas, además de calles cubiertas por barro y rocas. En tanto, en Lo Barnechea se reportan 25 personas aisladas, aunque sin daños en viviendas.

    En total, a nivel regional se contabilizan 345 viviendas anegadas, 25 personas aisladas y dos albergues habilitados.

    Lluvias dejan 345 viviendas anegadas y más de 4 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana MATIAS ARTIGAS/ATON CHILE

    Miles de clientes sin suministro eléctrico

    El sistema frontal también ha afectado el suministro eléctrico en la región. De acuerdo con la SEC y Senapred, 4.159 clientes permanecen sin energía eléctrica.

    Las comunas con mayor cantidad de usuarios afectados por cortes de suministro eléctrico son Talagante, con 1.107 clientes sin luz; Alhué, con 698; Maipú, con 493; Melipilla, con 342; Calera de Tango, con 234; San Bernardo, con 64; y Padre Hurtado, con 35 clientes sin servicio.

    Además, otras comunas concentran un total de 1.186 clientes sin electricidad.

    Lluvias dejan 345 viviendas anegadas y más de 4 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana. Imagen referencial. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Otras situaciones de emergencia

    En Lo Barnechea, una remoción en masa en la Ruta G-21 (Camino a Farellones) dejó una persona rescatada ilesa y mantiene a 25 personas aisladas, mientras maquinaria municipal y de la empresa Anglo American trabajan en el despeje del camino, con evaluación del Puente Ñilhue por parte del Ministerio de Obras Públicas.

    En San José de Maipo, la activación de una quebrada en el Camino Los Maitenes obligó a restringir el tránsito a vehículos 4x4, sin reporte de personas lesionadas.

    Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y llaman a la población a seguir las recomendaciones preventivas ante la continuidad de las precipitaciones en la región.

