Con vientos desde los 60 hasta los 110 km/h: Emiten alerta meteorológica para sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

Según el pronóstico de la DMC, desde el domingo hasta el próximo martes se desarrollaría una "corriente en chorro" en estas zonas. En sectores cordilleranos podría incluso desarrollarse viento blanco.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por el desarrollo de vientos “moderados a fuertes” desde este domingo en sectores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Lo anterior llevó a que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitiera alertas tempranas preventivas para los lugares afectados.

En particular, Senapred declaró alerta temprana para la región de Atacama, donde además se espera el desarrollo de un sistema frontal con precipitaciones de entre 10 y 15 mm para el lunes. También consideró el mismo estado de alerta para Antofagasta.

Según el pronóstico entregado por el organismo, el evento se desarrollaría desde la mañana del domingo 17 de agosto y podría extenderse hasta la noche del martes 19 de agosto.

La DMC detalló que en estas regiones se desarrollaría una “corriente en chorro” y que incluso existe la posibilidad que se desarrolle viento blanco en algunos lugares.

En particular, la DMC estimó que para el sector cordillerano de la Región de Tarapacá, los vientos alcanzarán durante las jornadas del domingo y el lunes velocidades entre los 80-100 km/h, mientras que para el martes alcanzarían rachas entre 70-90 km/h.

Sectores con alerta meteorológica en el norte de nuestro país. DMC

En el caso de Antofagasta, las velocidades de los vientos varían según el sector.

En la Cordillera de la Costa, los vientos estarían entre los 80 y 100 km/h desde el domingo hasta el martes. Hacia la precordillera, el domingo y el lunes estarían las ráfagas entre los 70-90 km/h, mientras que el lunes rondarían los 60-80 km/h, con rachas de 90 km/h.

Para la zona de la precordillera salar el evento tendría vientos entre los 60-80 km/h el domingo y el lunes, con un descenso a velocidades entre los 50-70 km/h el martes. Finalmente, hacia la cordillera se registrarían vientos entre 80-100 km/h el domingo, con un aumento hasta 90-110 km/h durante el lunes y el martes.

Finalmente, la situación en Atacama resulta más dispareja. Mientras que en la precordillera se esperan vientos entre 40-60 km/h entre el domingo y el lunes, hacia la cordillera se registrarán velocidades entre 90-110 km/h durante esos días.

Más sobre:VientoDMCSenapredTarapacáAntofagastaAtacamaMedioambienteAlerta meteorológicaAlerta temprana preventiva

