Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Este domingo se registra el concierto de la banda estadounidense Linkin Park, en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, Región Metropolitana.

Se trata de un show enmarcado en la gira mundial From Zero, que está fijado para este domingo 2 de noviembre.

La banda estadounidense regresa a Chile tras el lanzamiento del último álbum, From Zero (2024) y se trata de la primera producción con la nueva vocalista Emily Armstrong y el nuevo baterista Colin Brittain. Esto luego del fallecimiento del cantante Chester Bennington, en 2017; y la renuncia del baterista fundador Rob Bourdon.

Linkin Park arriba a la noche dominical santiaguina luego de presentaciones en Bogotá, Colombia; Lima, Perú; y Buenos Aires, Argentina.

El show se divide en cuatro actos y un bis. En efecto, es un recital extenso, de entre 27 y 28 canciones, concentrándose en el nuevo álbum, del cual interpretan unas 8 producciones. ¿El resto? Un recorrido por su discografía, sobre todo respecto a sus primeros dos álbumes.

Disposiciones especiales de algunos recorridos de micros

Debido a la alta concurrencia de público al concierto, desde Red de Movilidad anunciaron una serie de recorridos reforzados.

Estos operarán entre las 23.00 y las 00.00 horas de la mencionada jornada.

506: Su inicio será en la Parada 1 / Metro Estadio Nacional (PD115), ubicada en avenida Grecia con Presidente Madero; tiene como destino la comuna de Peñalolén.

506: Su inicio será en la Parada 2 / Avenida Marathon (PD583), ubicada en avenida Grecia con Pedro Aguirre Cerda; tiene como destino la comuna de Maipú.

516: Su inicio será en la Parada 2 / Avenida Marathon (PD583), ubicada en avenida Grecia con Pedro Aguirre Cerda; tiene como destino la comuna de Pudahuel (por la Alameda).

104: Su inicio será en la Parada provisoria, ubicada en en avenida Pedro de Valdivia (calzada poniente) con avenida Grecia; tiene como destino las comunas de La Florida y Puente Alto.

103: Su inicio será en la Parada provisoria, ubicada en en avenida Pedro de Valdivia (calzada poniente) con avenida Grecia; tiene como destino la comuna de Peñalolén.

Metro informa funcionamiento especial

En tanto, desde Metro de Santiago informó que el domingo 2 de noviembre, el servicio iniciará a las 06.30 horas. De igual manera, se extenderá el servicio hasta las 00.30 horas en algunas estaciones de la Línea 3 y Línea 6.