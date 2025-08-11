Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil
La ayuda económica es administrada por el Sence y el depósito se facilitará este mes.
Durante este mes corresponde la entrega del pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, llamado también Bono Mujer Trabajadora.
Una aporte económico que administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y se facilita al pasar por un proceso de postulación.
Pago anual del Bono Mujer Trabajadora
El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se facilitará el 28 de agosto, según confirmó recientemente el Sence.
Dicho depósito corresponde al pago de 2024 y alcanzará un valor de hasta $678.028, calculado de forma proporcional a los ingresos con tope de renta anual correspondiente a $7.948.180. La información se podrá verificar en la plataforma del organismo.
Las trabajadoras que aún no solicitan este beneficio pueden postular online, donde deberán elegir entre comenzar a recibir pagos mensuales de hasta $44 mil o acceder al pago anual del próximo año.
Para recibir a este bono, los requisitos a cumplir son los siguientes:
- Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
- Trabajar de forma dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Para elegir el pago anual, se debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180
- Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
- En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
