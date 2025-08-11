Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago del Bono Mujer Trabajadora de hasta $678 mil: estos son los requisitos para recibirlo. Foto referencial de archivo

Durante este mes corresponde la entrega del pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, llamado también Bono Mujer Trabajadora.

Una aporte económico que administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y se facilita al pasar por un proceso de postulación.

Pago anual del Bono Mujer Trabajadora

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se facilitará el 28 de agosto , según confirmó recientemente el Sence.

Dicho depósito corresponde al pago de 2024 y alcanzará un valor de hasta $678.028, calculado de forma proporcional a los ingresos con tope de renta anual correspondiente a $7.948.180. La información se podrá verificar en la plataforma del organismo.

Las trabajadoras que aún no solicitan este beneficio pueden postular online, donde deberán elegir entre comenzar a recibir pagos mensuales de hasta $44 mil o acceder al pago anual del próximo año.

Para recibir a este bono, los requisitos a cumplir son los siguientes: