    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Los suscriptores de La Tercera quisieron conocer la postura de los candidatos presidenciales respecto a sus políticas de vivienda.

    Por 
    La Tercera

    Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

    Pregunta: ¿Tienen pensado mantener y/o incrementar los apoyos con subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media? ¿Qué otras medidas proponen respecto al tema de la vivienda?

    Participa el suscriptor: Marco Gutiérrez

    El déficit habitacional se ha consolidado como uno de los temas centrales en la agenda de la segunda vuelta presidencial. Con una necesidad estimada que supera el millón de viviendas, la crisis impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias y se ha convertido en un campo de batalla programático.

    Jeannette Jara: Estado activo

    Su enfoque se centra en un rol estatal protagónico y activo para resolver la crisis habitacional. Tanto su programa como sus intervenciones en debates perfilan una estrategia donde el Estado no sólo subsidia, sino que también planifica, gestiona suelo y construye. La creación de un “Banco de suelos” con terrenos fiscales y el impulso a programas de mejoramiento de viviendas existentes son pilares de su propuesta, que busca atacar el déficit desde múltiples frentes, con un fuerte componente de inversión pública directa.

    Su plan se materializa en cuatro áreas clave que buscan expandir la acción del Estado, desde el apoyo directo a las familias hasta un rol protagónico en la gestión de suelo y la construcción, como se detalla a continuación:

    Mantenimiento de subsidios

    • Jara ha asegurado la continuidad de las políticas de subsidio exitosas, afirmando en el debate ARCHI: “mantenemos lo bueno y vamos a mejorar lo que haya que mejorar para que el precio de la vivienda baje”.
    • Su plan contempla la implementación de 140,000 nuevos programas y subsidios de habitabilidad destinados a mejorar viviendas existentes en condiciones precarias, citando como ejemplos la falta de aislación térmica en Valparaíso o Coyhaique.

    Construcción de viviendas sociales

    • La propuesta más ambiciosa es la construcción de 260,000 viviendas sociales adicionales, un objetivo que, según su programa, “requerirá más recursos del Estado”.
    • Para agilizar los plazos, planea impulsar la construcción mediante métodos industrializados y fortalecer las capacidades de los SERVIU regionales para que puedan diseñar y ejecutar proyectos directamente.
    • Propone la creación de un “Banco de suelos”, poniendo a disposición terrenos fiscales sin uso para proyectos habitacionales. Este banco incluiría terrenos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

    Apoyo a la clase media y jóvenes

    • Para facilitar el acceso a la primera vivienda, ha presentado un “hipotecazo para los jóvenes”. Este plan consiste en un crédito hipotecario con condiciones preferentes para personas de entre 25 y 40 años, buscando también reactivar el mercado inmobiliario.

    Gestión de tomas y campamentos

    • Frente a la megatoma de San Antonio, calificó la expropiación como la "solución que se pudo" dar ante la especulación de los dueños con el valor del suelo, en un contexto donde el tribunal ya había emitido un fallo.
    • Ha sido enfática en que los beneficiarios "no se pueden saltar la fila" y que los fallos judiciales deben respetarse.
    • Citando datos de la organización Techo, destaca que el 70% de las personas que viven en campamentos ya están inscritas en comités de vivienda, buscando una solución a través de las vías formales.

    José Antonio Kast: más inversión privada

    Kast plantea una visión donde la solución al déficit habitacional reside principalmente en la dinamización del sector privado. Su propuesta se enmarca en un respeto estricto por el Estado de Derecho y una crítica a la ineficiencia gubernamental. El foco está en crear las condiciones para que la oferta de viviendas aumente a través de incentivos a la construcción, previniendo la formación de asentamientos irregulares mediante la aplicación rigurosa de la ley.

    La estrategia se centra en liberar el potencial del mercado a través de incentivos y una regulación calculada, priorizando la prevención y el respeto a la propiedad privada sobre la intervención estatal directa en la construcción:

    Mantenimiento de subsidios

    • Al igual que su adversaria, Kast aseguró en el debate ARCHI que "mantenemos lo bueno y vamos a mejorar lo que haya que mejorar para que el precio de la vivienda baje“.
    • Sin embargo, añadió un matiz crítico hacia la administración actual, señalando que “vamos a mantener las cosas que se puedan mantener de un gobierno desastroso”.

    Rol del sector privado y construcción

    • Su propuesta central se enfoca en crear incentivos para que el mundo privado construya más viviendas.
    • Esta medida se articula con su plan económico general de "facilitación regulatoria“, que busca eliminar trabas burocráticas para fomentar la inversión en el sector inmobiliario y en otras áreas.

    Gestión de tomas y campamentos

    • Su postura es de firmeza y prevención. Respecto a la megatoma de San Antonio, afirmó que habría actuado "mucho antes para impedir que se generara ese tipo de megatoma“.
    • Sostiene como principio fundamental que "las órdenes judiciales se cumplen“, refiriéndose a las órdenes de desalojo para ocupaciones ilegales.
    • Rechaza categóricamente que las personas "se salten la fila“, priorizando a quienes siguen el camino formal a través de un ”comité de allegados“.

    Otras soluciones propuestas

    • Menciona su idea de fomentar los "arriendos protegidos" como una alternativa para jóvenes y adultos mayores.

    Importante:

    • Las preguntas son editadas con fines de mayor comprensión.
    • Las preguntas son editadas con fines de mayor comprensión.
• Enviar dudas a Tus Preguntas es un beneficio exclusivo de los suscriptores de La Tercera. Si quieres participar de esta sección con tus inquietudes, puedes suscribirte aquí.
