Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    El beneficio del Sence se entrega las empleadas dependientes o independientes que completan una postulación. Revisa aquí cómo realizar el trámite.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Esta semana se comenzarán a facilitar los primeros pagos del año correspondientes al Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

    El bono se distribuye a través de una postulación, donde los principales requisitos corresponden a tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

    De acuerdo al calendario de pagos informado recientemente para la entrega de este beneficio, el primer depósito mensual del año se facilitará el viernes 30 de enero.

    Cabe recordar que el programa es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y asigna un pago de hasta $44.157, calculado de forma proporcional a la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en octubre de 2025.

    Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

    Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente:

    • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
    • Para elegir el pago anual, se debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180
    • Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
    • Tener cotizaciones al día.
    • No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
    • En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
