Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos. Foto referencial de archivo

Esta semana se comenzarán a facilitar los primeros pagos del año correspondientes al Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

El bono se distribuye a través de una postulación, donde los principales requisitos corresponden a tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

De acuerdo al calendario de pagos informado recientemente para la entrega de este beneficio, el primer depósito mensual del año se facilitará el viernes 30 de enero.

Cabe recordar que el programa es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y asigna un pago de hasta $44.157, calculado de forma proporcional a la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en octubre de 2025.

Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente: