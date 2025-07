Cuáles pensionados recibirán el Aguinaldo de Fiestas Patrias y de cuánto será el monto

Queda poco para las Fiestas Patrias y ya se conocen las primeras informaciones sobre la entrega del aguinaldo para pensionados correspondiente a este año.

Según adelantó el Instituto de Previsión Social, el beneficio se reajustó a $25.280, valor que se incrementará en $12.969 por cada carga familiar, las que deben estar acreditadas al 31 de agosto.

Desde el organismo se confirmó que el Aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados se entregará durante septiembre , si se cumple con los requisitos mencionados más adelante.

Cuáles pensionados reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Recibirán este beneficio los pensionados que cumplan con alguna de las siguientes condiciones, al 31 de agosto de 2025:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

También se recuerda que este dinero no tiene descuentos, no es tributable ni es imponible, por lo que no se considera para pago de impuestos ni de cotizaciones previsionales y/o de salud.