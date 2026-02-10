SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    La Comisión para el Mercado Financiero informó sobre las pólizas que aplican para el Seguro Obligatorio.

     
    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta. Foto referencial

    Recientemente incorporó la normativa de la Ley Jacinta al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), lo que eleva su cobertura y reduce los plazos para el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento.

    La gestión llega luego que se anunciara una pausa en la comercialización del seguro, lo que fue resuelto con la publicación de la norma en el Diario Oficial el 7 de febrero.

    Nuevas coberturas del SOAP

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la incorporación de las nuevas pólizas para el SOAP y para el SOAPEX, es decir, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera.

    Se debe considerar que el SOAP ofrece cobertura en caso de muerte y por lesiones corporales ocurridas como consecuencia directa de accidentes en los que intervenga el vehículo asegurado. Por su parte, el SOAPEX es obligatorio para vehículos que ingresen de forma temporal al país y cuenta con las mismas condiciones.

    Ante la incorporación de la normativa de la Ley Jacinta, se informó que el SOAP y el SOAPEX duplican sus coberturas y se reducen tiempos de la siguiente manera:

    • Muerte pasa de 300 a 600 UF por persona.
    • Incapacidad permanente total pasa de 300 a 600 UF por persona.
    • Incapacidad permanente parcial pasa de 200 a hasta 400 UF por persona.
    • Gastos médicos hospitalarios pasan de 300 a hasta 600 UF.
    • Pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento pasa de 10 a 7 día hábiles.

    En esa línea, la CMF indicó que los cambios aplican a los seguros contratados a partir de la publicación, por lo que los SOAP anteriores siguen siendo válidos, pero cuentan con las condiciones con las que se contrató en su momento en lo que respecta a coberturas y plazos.

    Por lo anterior, hasta marzo de 2027 coexistirán las coberturas de ambos tipos de pólizas, aclaró el organismo.

    Se trata de un trámite clave que deben atender los conductores, puesto que contar con el SOAP es requisito para obtener o renovar el permiso de circulación, que se puede gestionar hasta el 31 de marzo.

    Cabe recordar que la norma lleva por nombre el de la pequeña Jacinta González, menor de 5 meses que resultó fallecida en 2022 mientras se encontraba en un vehículo con sus padres, producto de un siniestro ocasionado por un conductor de 80 años con cáncer etapa IV, quien perdió el control de su auto.

    Lee también:

    Más sobre:VehículosTrámitesSOAPSOAP 2026Ley JacintaCambiosCoberturaSeguroSeguro ObligatorioSeguro Obligatorio 2026Permiso de circulación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    Contraloría envía antecedes al CDE por pagos del gobierno tras megaincendio y fustiga a Ripamonti por gestión de ayuda

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Daniela Castro (RN), la subsecretaria de la “derecha liberal” que hará dupla con Judith Marín en Mujer

    Lo más leído

    1.
    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi
    Chile

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026
    Tendencias

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque
    Mundo

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Vance dice que deberán definir que “beneficios” obtendrá Estados Unidos a cambio de aumentar la seguridad de Groenlandia

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl