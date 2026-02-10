Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta. Foto referencial

Recientemente incorporó la normativa de la Ley Jacinta al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), lo que eleva su cobertura y reduce los plazos para el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento.

La gestión llega luego que se anunciara una pausa en la comercialización del seguro, lo que fue resuelto con la publicación de la norma en el Diario Oficial el 7 de febrero.

Nuevas coberturas del SOAP

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la incorporación de las nuevas pólizas para el SOAP y para el SOAPEX, es decir, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera.

Se debe considerar que el SOAP ofrece cobertura en caso de muerte y por lesiones corporales ocurridas como consecuencia directa de accidentes en los que intervenga el vehículo asegurado. Por su parte, el SOAPEX es obligatorio para vehículos que ingresen de forma temporal al país y cuenta con las mismas condiciones.

Ante la incorporación de la normativa de la Ley Jacinta, se informó que el SOAP y el SOAPEX duplican sus coberturas y se reducen tiempos de la siguiente manera:

Muerte pasa de 300 a 600 UF por persona.

Incapacidad permanente total pasa de 300 a 600 UF por persona.

Incapacidad permanente parcial pasa de 200 a hasta 400 UF por persona.

Gastos médicos hospitalarios pasan de 300 a hasta 600 UF.

Pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento pasa de 10 a 7 día hábiles.

En esa línea, la CMF indicó que los cambios aplican a los seguros contratados a partir de la publicación, por lo que los SOAP anteriores siguen siendo válidos, pero cuentan con las condiciones con las que se contrató en su momento en lo que respecta a coberturas y plazos.

Por lo anterior, hasta marzo de 2027 coexistirán las coberturas de ambos tipos de pólizas, aclaró el organismo.

Se trata de un trámite clave que deben atender los conductores, puesto que contar con el SOAP es requisito para obtener o renovar el permiso de circulación, que se puede gestionar hasta el 31 de marzo.

Cabe recordar que la norma lleva por nombre el de la pequeña Jacinta González, menor de 5 meses que resultó fallecida en 2022 mientras se encontraba en un vehículo con sus padres, producto de un siniestro ocasionado por un conductor de 80 años con cáncer etapa IV, quien perdió el control de su auto.