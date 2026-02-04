SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

Comenzó la oferta de parte de las empresas que disponen del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales o SOAP para 2026.

Se trata de un servicio que los conductores deben adquirir durante el inicio de año, puesto que es un requisito a cumplir para obtener el permiso de circulación.

Cabe recordar que el trámite de renovación de dicho documento se habilitó el pasado 1 de febrero y se mantendrá hasta el 31 de marzo, a completar en línea o en puntos de atención de la respectiva comuna.

SOAP 2026 más barato

Una manera de encontrar el Seguro Obligatorio 2026 más barato es mediante el sitio comparaonline.cl, que permite filtrar por compañía y tipo de vehículo.

El sitio revela que, para este año, los seguros para autos van desde los $5.760 y para motos parten en $37.890.

Ante las diferencias de precios para este servicio, cotizar resulta fundamental, puesto que siempre ofrece la misma cobertura.

El SOAP cubre la muerte y lesiones que sean consecuencia directa de siniestros de tránsito sufridos por personas en los que intervenga el vehículo asegurado, según detalla la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito (Conaset).