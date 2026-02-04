SUSCRÍBETE POR $1100
    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Se trata de un paso clave para obtener el permiso de circulación, que ya tiene activo su trámite para renovarlo.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato? Foto referencial de archivo

    Comenzó la oferta de parte de las empresas que disponen del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales o SOAP para 2026.

    Se trata de un servicio que los conductores deben adquirir durante el inicio de año, puesto que es un requisito a cumplir para obtener el permiso de circulación.

    Cabe recordar que el trámite de renovación de dicho documento se habilitó el pasado 1 de febrero y se mantendrá hasta el 31 de marzo, a completar en línea o en puntos de atención de la respectiva comuna.

    SOAP 2026 más barato

    Una manera de encontrar el Seguro Obligatorio 2026 más barato es mediante el sitio comparaonline.cl, que permite filtrar por compañía y tipo de vehículo.

    El sitio revela que, para este año, los seguros para autos van desde los $5.760 y para motos parten en $37.890.

    Ante las diferencias de precios para este servicio, cotizar resulta fundamental, puesto que siempre ofrece la misma cobertura.

    El SOAP cubre la muerte y lesiones que sean consecuencia directa de siniestros de tránsito sufridos por personas en los que intervenga el vehículo asegurado, según detalla la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito (Conaset).

