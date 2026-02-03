SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    La información se puede verificar en línea mediante la placa patente.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa si tienes multas sin pagar para obtener el Permiso de circulación. Foto referencial.

    Ya comenzó el plazo de pago del permiso de circulación correspondiente a 2026, donde uno de los requisitos para completar el trámite es verificar si se cuenta con multas sin pagar.

    La información se encuentra disponible en línea y también es útil para conocer la situación de un vehículo que se quiera comprar.

    Cómo revisar por multas sin pagar

    Se puede revisar si un vehículo tiene multas de tránsito no pagadas en el siguiente enlace del Registro Civil.

    Según se indica en la plataforma, al ingresar la patente se permite obtener la información que indica registros al 30 de noviembre de 2025.

    Pago del permiso de circulación

    Además de la información mencionada, para pagar el permiso de circulación se requiere revisar el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

    Cabe recordar que el trámite estará habilitado hasta el 31 de marzo para automóviles, camionetas, motos y similares. Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, donde se deberá completar el saldo entre el 1 y el 31 de agosto.

    Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

    Para vehículos usados

    • Permiso de circulación anterior
    • Certificado de homologación o revisión técnica vigente
    • Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación
    • Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

    Para vehículos nuevos

    • Factura de compra
    • Inscripción en el Registro Civil
    • Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación
    • Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

