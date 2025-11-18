BLACK SALE $990
    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    El Servicio Electoral dispone del cronograma de fechas establecidas para el desarrollo de las votaciones de diciembre.

    Sandar Estrella Oporto
    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dentro de un mes la ciudadanía deberá volver a las urnas para expresar su preferencia por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país.

    La jornada está programada para el próximo domingo, 14 de diciembre, y ante su realización ya se encuentra disponible el cronograma de plazos dispuesto desde el Servicio Electoral (Servel).

    Se trata de las fechas establecidas en las próximas semanas para la última jornada del año en que se deberá votar entre las opciones Jeanette Jara y José Antonio Kast, las dos candidaturas que obtuvieron mayoría el pasado 16 de noviembre.

    Cronograma de la segunda vuelta

    Respecto a la propaganda electoral, esta iniciará el domingo 30 de noviembre, según indica el cronograma del Servel.

    Desde esa fecha se permitirá en lugares autorizados como plazas y parques, además de espacios privados por medio de carteles, afiches o letreros, con autorización del propietario.

    Además se considera la propaganda mediante la prensa, redes sociales y plataformas digitales, junto a la realizada por activistas o brigadistas en la vía pública.

    Ese mismo día también será el último en que se permita la divulgación de resultados de encuestas de opinión pública sobre las preferencias electorales.

    Continuando con el paso de las semanas hacia las votaciones, el miércoles 3 de diciembre se dará inicio al periodo de campaña electoral de la segunda vuelta presidencial.

    Posteriormente, el jueves 11 de diciembre a las 24:00 horas se terminará todo tipo de propaganda electoral y la franja gratuita de los canales de televisión.

    Desde el viernes 12 de diciembre a las 00:00 horas se prohibirá la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral, además del funcionamiento de cualquier local público o privado en el que se realicen actividades de propaganda o reuniones de carácter electoral.

    Elecciones de diciembre

    La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está programada para el domingo 14 de diciembre, en una instancia con voto obligatorio.

    Las mesas de votación funcionarán desde las 8:00 a la 18:00 horas, siempre que no hubiese algún elector esperando sufragar.

    En la situación de no acudir a votar, se mantiene la multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente. La sanción no aplica a extranjeros o chilenos en el exterior.

    Al respecto, hay una serie de motivos válidos que permiten excusarse de votar, correspondientes a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
