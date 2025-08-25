¿Cuándo es el próximo cambio de hora? En esta fecha comienza el horario de verano. Foto referencial

Próximamente corresponde el segundo cambio de hora del año para gran parte del país, lo que dará inicio al horario de verano.

Dicha modificación llegará tras el último ajuste de los relojes ocurrido el pasado 5 de abril, que marcó el inicio del horario de invierno que rige actualmente y que está pronto a finalizar.

Cuándo es el cambio de hora

El próximo cambio de hora es el sábado, 6 de septiembre de 2025 , momento en el que se deberán adelantar los relojes.

La modificación implica que durante dicha jornada, a las 23:59 horas, se deberá pasar a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Este cambio aplica a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que desde 2016 se mantiene en horario de verano durante todo el año.

Dicho ajuste dará inicio al horario de verano, tal como se encuentra determinado en el Decreto 244, en el que se especifica que la configuración se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.