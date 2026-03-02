¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

Llega el mes de marzo y cabe preguntarse por cuáles serán los próximos feriados marcados en el calendario de este año.

Sin embargo, aquellos que esperaban un pronto descanso deberán esperar algunas semanas, porque este mes no cuenta con ninguna fecha festiva.

Con todo, los siguientes días feriados se sitúan en abril, con dos jornadas relacionadas a la Semana Santa.

Cuándo es la Semana Santa 2026

Los próximos feriados del año corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril .

Además, la celebración de la Semana Santa se traduce en el primer fin de semana largo del año.

También se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que, tanto el viernes como el sábado, habrá un funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.

En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: