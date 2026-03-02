SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Revisa la lista de jornadas marcadas en el calendario para el territorio nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Lista completa de feriados 2025.

    Llega el mes de marzo y cabe preguntarse por cuáles serán los próximos feriados marcados en el calendario de este año.

    Sin embargo, aquellos que esperaban un pronto descanso deberán esperar algunas semanas, porque este mes no cuenta con ninguna fecha festiva.

    Con todo, los siguientes días feriados se sitúan en abril, con dos jornadas relacionadas a la Semana Santa.

    Cuándo es la Semana Santa 2026

    Los próximos feriados del año corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril.

    Además, la celebración de la Semana Santa se traduce en el primer fin de semana largo del año.

    También se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que, tanto el viernes como el sábado, habrá un funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.

    En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:

    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
    • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadosPróximo feriadoFeriados ChileFeriados 2026Semana SantaMarzoAbril

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    Lo más leído

    1.
    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    2.
    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    Chile

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    La mejor estrategia no es apostar por el caos
    Negocios

    La mejor estrategia no es apostar por el caos

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    El Deportivo

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    “¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Cultura y entretención

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Mundo

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers