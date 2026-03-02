¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026
Revisa la lista de jornadas marcadas en el calendario para el territorio nacional.
Llega el mes de marzo y cabe preguntarse por cuáles serán los próximos feriados marcados en el calendario de este año.
Sin embargo, aquellos que esperaban un pronto descanso deberán esperar algunas semanas, porque este mes no cuenta con ninguna fecha festiva.
Con todo, los siguientes días feriados se sitúan en abril, con dos jornadas relacionadas a la Semana Santa.
Cuándo es la Semana Santa 2026
Los próximos feriados del año corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril.
Además, la celebración de la Semana Santa se traduce en el primer fin de semana largo del año.
También se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que, tanto el viernes como el sábado, habrá un funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.
En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
