Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Se anunció el concierto del artista puertorriqueño como gran evento inaugural del recinto de la Universidad Católica.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena.

Grandes noticias para los fanáticos de Ricky Martin, porque se anunció el regreso del artista a Chile.

Se confirmó la fecha del cantante para el 4 de octubre en el Claro Arena, en el evento inaugural del recinto perteneciente a Universidad Católica.

Así lo presentó la productora Multimúsica, destacando la visita del puertorriqueño como parte del debut del estadio multipropósito que albergará deportes y espectáculos, aunque cabe aclarar que también se encuentra programado el show de Lionel Richie el 7 de septiembre.

Por parte de la fecha del artista tras Livin’ la Vida Loca, también se entregaron los detalles de la próxima venta de entradas, a desarrollarse a mediados de agosto.

Venta de entradas para Ricky Martin

La venta de entradas para el show de Ricky Martin en el Claro Arena se realizará mediante el sistema Puntoticket.

El proceso comenzará el 18 de agosto, a las 11:00 horas, a través de una preventa exclusiva de Banco Falabella, donde se podrá acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella y comprar hasta cuatro entradas.

Dicha etapa se mantendrá por 48 horas o hasta agotar stock, momento en el que se activará la venta general de entradas, la que también ofrecerá una rebaja del 15% para clientes Claro.

