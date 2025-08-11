Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico de hasta $68 mil. Foto referencial de archivo

Próximamente se entregarán los resultados de la reciente postulación al Subsidio Eléctrico, cuya convocatoria estuvo abierta hasta el 15 de julio.

El beneficio permitirá aliviar el gasto en el servicio básico en hasta $68 mil, al cumplir con tener al día el pago de la cuenta de la luz y pertenecer al 40% de menores ingresos del país, según Registro Social de Hogares.

Resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados de la reciente convocatoria del Subsidio Eléctrico se entregarán en septiembre de 2025 y se podrán revisar en la página oficial del beneficio.

El sitio indica que se notificarán los resultados tanto a beneficiarios como a quienes no hayan sido seleccionados en este proceso.

Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera:

Por un integrante el beneficio será de $37.838.

Entre dos y tres integrantes recibirán $49.190.

Hogares de cuatro o más integrantes contarán con $68.109.

En la situación de quedar saldo remanente, este se verá reflejado en el gasto del mes siguiente.