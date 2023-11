¿Cuándo se estrena Wonka en Chile?

Una nueva película inspirada en el libro de Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate llegará próximamente a los cines, en donde se contará la historia del personaje Willy Wonka.

El largometraje está dirigido por Paul King (Paddington) y será un musical que tendrá una duración de dos horas aproximadamente.

Protagonizada por el nominado al premio Oscar Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre), Wonka también contará con Hugh Grant (Cuatro bodas y un funeral), quien será un Oompa Loompa.

A los actores ya mencionados, se suman Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Rowan Atkinson (Mr. Bean), Sally Hawkins (La forma del agua), Olivia Colman (The Crown) y Calah Lane (This is Us).

¿De qué trata la película?

Wonka contará la historia del chocolatero antes de crear su fábrica, por lo que será diferente de las múltiples producciones que ya se han realizado sobre el libro.

Por ende, de acuerdo a NME, en la película se podrá ver a un joven Willy Wonka (Chalamet) que intenta presentar sus dulces ideas al mundo, las cuales no son aprobadas por todos, por lo que no será una tarea fácil.

El motivo de lo anterior se debe a que el chocolatero vende sus productos a un precio accesible para toda la comunidad, algo que no es del agrado de los altos mandos del lugar.

No obstante, Willy Wonka no dejará que las restricciones se interpongan en sus sueños, ya que continuará luchando por lo que quiere. Además, no estará solo, ya que contará con la ayuda de otras personas, incluyendo un Oompa Loompa (Grant).

Fecha de estreno de la película Wonka en Chile

La película Wonka se estrenará en los cines chilenos el próximo jueves 7 de diciembre, teniendo así su lanzamiento antes que en Estados Unidos.

Lo anterior, debido a que, en el país norteamericano, la producción cinematográfica estará disponible a contar del viernes 15 del mismo mes.