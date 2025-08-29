SUSCRÍBETE
Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Finalizó el periodo de postulaciones a los establecimientos, por lo que pronto se informará sobre los alumnos seleccionados y las listas de espera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

El pasado jueves, 28 de agosto, finalizó el periodo principal de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar 2026, por lo que durante octubre se entregarán los resultados generales y de listas de espera.

De acuerdo a los plazos establecidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc), también corresponde un posterior periodo complementario de postulaciones.

Cabe recordar que este trámite permite solicitar vacantes en establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, para alumnos que entran por primera vez o se reinsertan al sistema educativo; necesitan otro colegio por pasar de nivel o se cambian de lugar de residencia.

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso. Foto referencial de archivo Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Fechas de la Admisión Escolar 2026

Los apoderados deberán mantenerse al tanto de las siguientes fechas de la Admisión Escolar:

  • 15 al 21 de octubre: resultados del periodo principal.
  • 29 y 30 de octubre: publicación de listas de espera.
  • 12 al 19 de noviembre: periodo complementario de postulación.
  • 2 de diciembre: resultados del periodo complementario.
  • 9 al 23 de diciembre: matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.
  • 9 al 30 de diciembre: matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.

Es importante considerar que si un estudiante ya está en un establecimiento y se le asigna uno nuevo, se liberará el cupo de su colegio actual, independiente si se acepta o rechaza la asignación.

