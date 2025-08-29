Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso. Foto referencial

El pasado jueves, 28 de agosto, finalizó el periodo principal de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar 2026, por lo que durante octubre se entregarán los resultados generales y de listas de espera.

De acuerdo a los plazos establecidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc), también corresponde un posterior periodo complementario de postulaciones.

Cabe recordar que este trámite permite solicitar vacantes en establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, para alumnos que entran por primera vez o se reinsertan al sistema educativo; necesitan otro colegio por pasar de nivel o se cambian de lugar de residencia.

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso. Foto referencial de archivo Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Fechas de la Admisión Escolar 2026

Los apoderados deberán mantenerse al tanto de las siguientes fechas de la Admisión Escolar:

15 al 21 de octubre: resultados del periodo principal .

29 y 30 de octubre: publicación de listas de espera.

12 al 19 de noviembre: periodo complementario de postulación.

2 de diciembre: resultados del periodo complementario.

9 al 23 de diciembre: matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.

9 al 30 de diciembre: matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.

Es importante considerar que si un estudiante ya está en un establecimiento y se le asigna uno nuevo, se liberará el cupo de su colegio actual, independiente si se acepta o rechaza la asignación.