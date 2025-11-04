¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Avanza el nuevo mes y con él se presentan los eventos anunciados en el calendario astronómico, donde uno de ellos corresponde a la Superluna de noviembre.

Lo anterior se produce cuando la luna llena coincide con el perigeo, el momento del mes en que el satélite se encuentra más cercano a la Tierra.

En esta ocasión se proyecta como la Superluna más grande de 2025, según indica el sitio especializado StarWalk, al alcanzar su fase más completa que en cualquier otro momento del año.

Cuándo se puede ver la Superluna de noviembre. Foto referencial de archivo

Cuándo ver la Superluna de noviembre

La próxima Superluna se podrá ver desde la noche del martes 4 al miércoles 5 de noviembre.

De acuerdo al Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) un evento de este tipo presenta al satélite un 14% más grande y un 30% más brillante en relación a una Micro Luna.

Otro nombre que recibe la fase de noviembre es Luna del Castor, según las tribus nativas norteamericanas, que solían nombrar cada luna llena en relación a sus actividades de cada mes.

Para noviembre, la luna llena coincidía con el momento en que estos animales almacenaban comida para el invierno. Otras teorías apuntan a la caza de castores para obtener pieles que se utilizaban durante los meses más fríos.

En lo que respecta a otros fenómenos astronómicos anunciados para este mes se encuentra la Lluvia de estrellas Táuridas, que si bien se encuentra activa desde septiembre, alcanza su punto máximo durante noviembre.