En las próximas horas se podrá apreciar la Superluna, evento astronómico que permitirá apreciar al satélite con mayor tamaño y más luminosidad con respecto a lo habitual.

De acuerdo a cifras entregadas por la StarWalk, la luna se podría ver hasta un 6,6% más grande y hasta un 13% más brillante, en comparación a una luna llena regular.

Lo anterior se produce cuando la luna nueva coincide con el perigeo, el momento del mes en que el satélite se encuentra más cercano a la Tierra.

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre. Foto referencial

Cuándo ver la Superluna

La Superluna se puede ver desde la noche del 6 de octubre, aunque en el hemisferio sur será más notoria para el 7 de octubre , alcanzando la fase lunar exactamente a las 00:47 horas de Chile del martes, según indica el sitio Time and Date.

La actual luna llena también recibe el nombre de Luna del Cazador por parte de las tribus norteamericanas, que se referían a cada momento del año según sus tradiciones, que para esta época se traducían en la búsqueda de alimento para el invierno del hemisferio norte.

Según resume el sitio de la NASA, este evento es uno de los momentos destacados del calendario de observación del cielo de octubre, donde también se encuentra la lluvia de meteoros Dracónidas, que también inicia el 6 y se extenderá hasta el 10 de octubre.

Otro fenómeno que se puede ver durante el mes es la lluvia de estrellas Oriónidas, que si bien se extiende de septiembre a noviembre, alcanzará su punto máximo este 21 de octubre.