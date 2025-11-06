Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre
Los ocho candidatos a La Moneda tendrán un próximo diálogo antes de las votaciones del domingo 16.
Luego de los debates presidenciales que han marcado el intercambio de ideas entre los candidatos, se prepara un último diálogo televisado previo a las elecciones del 16 de noviembre.
Se trata de la próxima instancia organizada por parte de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que extendió la invitación a todas las candidaturas presidenciales inscritas y aceptadas por el Servicio Electoral (Servel).
Cuándo es el próximo debate presidencial
El próximo debate presidencial de Anatel se realizará el lunes, 10 de noviembre, desde las 21:00 horas.
El evento se desarrollará de forma presencial desde los estudios de Televisión Nacional de Chile y tendrá transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel.
Por lo tanto, el debate se podrá sintonizar desde TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal, además de contar con cobertura en sus diversas plataformas.
En esta oportunidad, la ciudadanía podrá escuchar las propuestas y planteamientos de Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.
Para este diálogo se contará con la conducción y preguntas por parte de un equipo de periodistas conformado por Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).
Desde Anatel también se confirmó la realización de un debate presidencial para la segunda vuelta, programado para el 9 de diciembre en horario estelar, donde estarán invitadas las dos candidaturas que participen en la eventual etapa.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.