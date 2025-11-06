Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Santiago, 26 de octubre 2025. Se emite “El debate”, en el que participan los ocho candidatos a la Presidencia de la Republica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Luego de los debates presidenciales que han marcado el intercambio de ideas entre los candidatos, se prepara un último diálogo televisado previo a las elecciones del 16 de noviembre.

Se trata de la próxima instancia organizada por parte de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que extendió la invitación a todas las candidaturas presidenciales inscritas y aceptadas por el Servicio Electoral (Servel).

Cuándo es el próximo debate presidencial

El próximo debate presidencial de Anatel se realizará el lunes, 10 de noviembre, desde las 21:00 horas.

El evento se desarrollará de forma presencial desde los estudios de Televisión Nacional de Chile y tendrá transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel.

Por lo tanto, el debate se podrá sintonizar desde TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal, además de contar con cobertura en sus diversas plataformas.

En esta oportunidad, la ciudadanía podrá escuchar las propuestas y planteamientos de Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Para este diálogo se contará con la conducción y preguntas por parte de un equipo de periodistas conformado por Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

Desde Anatel también se confirmó la realización de un debate presidencial para la segunda vuelta, programado para el 9 de diciembre en horario estelar, donde estarán invitadas las dos candidaturas que participen en la eventual etapa.