Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Argentina y Colombia se enfrentan en la segunda semifinal programada durante este miércoles por el Mundial Sub 20.

El conjunto trasandino se instaló entre los cuatro mejores tras vencer a México, mientras que los cafeteros hicieron lo propio ante España.

Tras este partido, el vencedor deberá medirse contra el finalista que determine el cruce entre Marruecos y Francia.

Cuándo juega Argentina vs. Colombia

El partido de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Argentina vs. Colombia

El partido de Argentina vs. Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataformaDGO.