Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20
Las selecciones latinoamericanas se miden en el segundo duelo de semifinales del campeonato.
Argentina y Colombia se enfrentan en la segunda semifinal programada durante este miércoles por el Mundial Sub 20.
El conjunto trasandino se instaló entre los cuatro mejores tras vencer a México, mientras que los cafeteros hicieron lo propio ante España.
Tras este partido, el vencedor deberá medirse contra el finalista que determine el cruce entre Marruecos y Francia.
Cuándo juega Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataformaDGO.
