Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles continúan los cruces por la tercera fecha de la Champions League y uno de los primeros partidos corresponde al de Athletic Club vs. Qarabag.

En el contexto del torneo internacional, los hispanos vienen de caer por 1-4 ante Borussia Dortmund, mientras que el cuadro de Azerbaiyán se impuso por 2-0 ante Copenhague.

Cuándo juega Athletic vs. Qarabag

El partido de Athletic Club vs. Qarabag es este miércoles, 22 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio San Mamés de Bilbao, España.

Dónde ver a Athletic vs. Qarabag

El partido de Athletic vs. Qarabag se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.