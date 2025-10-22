Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden este miércoles en Bilbao por la Fecha 3 del torneo.
Este miércoles continúan los cruces por la tercera fecha de la Champions League y uno de los primeros partidos corresponde al de Athletic Club vs. Qarabag.
En el contexto del torneo internacional, los hispanos vienen de caer por 1-4 ante Borussia Dortmund, mientras que el cuadro de Azerbaiyán se impuso por 2-0 ante Copenhague.
Cuándo juega Athletic vs. Qarabag
El partido de Athletic Club vs. Qarabag es este miércoles, 22 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio San Mamés de Bilbao, España.
Dónde ver a Athletic vs. Qarabag
El partido de Athletic vs. Qarabag se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.