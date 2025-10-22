SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Los clubes se miden este miércoles en Bilbao por la Fecha 3 del torneo.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Athletic Club. Foto referencial de archivo Instagram @athleticclub Servicios / La Tercera

Este miércoles continúan los cruces por la tercera fecha de la Champions League y uno de los primeros partidos corresponde al de Athletic Club vs. Qarabag.

En el contexto del torneo internacional, los hispanos vienen de caer por 1-4 ante Borussia Dortmund, mientras que el cuadro de Azerbaiyán se impuso por 2-0 ante Copenhague.

Cuándo juega Athletic vs. Qarabag

El partido de Athletic Club vs. Qarabag es este miércoles, 22 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio San Mamés de Bilbao, España.

Dónde ver a Athletic vs. Qarabag

El partido de Athletic vs. Qarabag se transmite en el canal ESPN.

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.

Más sobre:FútbolChampions LeagueAthleticAthletic ClubQarabagAthletic - QarabagDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmiteUEFAChampions League hoy

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales
Chile

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Negocios

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

Figura de Argentina arremete contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Figura de Argentina arremete contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

El kilómetro que une a madre e hija: la historia de Paola Muñoz y Javiera Garrido en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”
Cultura y entretención

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales