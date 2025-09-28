Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega su partido válido por la Fecha 7 de LaLiga.
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un próximo desafío este fin de semana, al visitar a Rayo Vallecano por la Fecha 7 de LaLiga de España.
Los locales vienen de caer por 2-3 ante Atlético, mientras que el cuadro con los chilenos perdió su anterior cruce del torneo local con un resultado 1-2 ante Villarreal.
Cuándo juega Rayo Vallecano vs. Sevilla
El partido de Rayo Vallecano contra Sevilla es este domingo, 28 de septiembre, a las 9:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio de Vallecas de España.
Dónde ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla
El partido de Rayo Vallecano vs. Sevilla se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.
