Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega su partido válido por la Fecha 7 de LaLiga.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming. Foto de archivo: Instagram

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un próximo desafío este fin de semana, al visitar a Rayo Vallecano por la Fecha 7 de LaLiga de España.

Los locales vienen de caer por 2-3 ante Atlético, mientras que el cuadro con los chilenos perdió su anterior cruce del torneo local con un resultado 1-2 ante Villarreal.

Cuándo juega Rayo Vallecano vs. Sevilla

El partido de Rayo Vallecano contra Sevilla es este domingo, 28 de septiembre, a las 9:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio de Vallecas de España.

Dónde ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla

El partido de Rayo Vallecano vs. Sevilla se transmite en el canal ESPN.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.

FútbolLaLigaRayo VallecanoSevillaGabriel SuazoAlexis Sánchez

