Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

Cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

Este sábado se vivirá la última pelea de John Cena en la WWE, en un evento especial que podrá verse gratis y en vivo, marcando el cierre de una de las carreras más emblemáticas del wrestling mundial.

La despedida del luchador y actor hollywoodense se realizará en Saturday Night’s Main Event, donde John Cena enfrentará a Gunther en el combate estelar del último show de este tipo en 2025.

El evento se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre , desde las 22:00 horas de Chile , en el Capital One Arena de Washington, DC.

La pelea genera alta expectación, ya que Gunther llega como ganador del torneo “The Last Time is Now”, tras imponerse a L.A. Knight en la final, obteniendo así la oportunidad de enfrentar y potencialmente retirar del ring a la máxima figura de la WWE en las últimas dos décadas.

19:00 horas : México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 horas : Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

21:00 horas : Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

22:00 horas : Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event Gratis?

A diferencia de otros programas de la WWE como RAW, SmackDown o los eventos emitidos por Netflix, Saturday Night’s Main Event se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de WWE en Español , sin necesidad de suscripción.

Cartelera de Saturday Night’s Main Event

The Last Time is Now : John Cena vs. The Ring General Gunther

Cody Rhodes (campeón de WWE) vs. Oba Femi (campeón de NXT)

Bayley vs. Sol Ruca

AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’von Evans & Leon Slater