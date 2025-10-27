SUSCRÍBETE
De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Las personas designadas para cumplir con la función cuentan con monto determinado. En tanto, quienes se ausenten sin justificación se arriesgan a recibir una multa.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Ya se encuentran disponibles los datos electorales proporcionados por el Servel de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

La información se puede revisar en consulta.servel.cl con el RUN e informa el local y mesa de votación, además de confirmar si la persona resultó llamada a cumplir como vocal de mesa.

En esta situación, los convocados deberán acudir a desempeñar dicho rol de forma obligatoria durante el domingo 16 de noviembre, lo que cuenta con un posterior pago.

De cuánto es el pago para un vocal de mesa

Las personas que se presenten como vocal de mesa en las elecciones recibirán un pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

De acuerdo al calendario de fechas determinado por el Servel, los vocales deben constituir mesa a las 15:00 horas del sábado 15 de noviembre, donde también se desarrollará una capacitación.

Además, aquellos seleccionados por primera vez para esta tarea contarán con un monto añadido de 0,22 UF, es decir poco más de $8.000, por presentarse a la capacitación.

Por el contrario, los designados que no cumplan con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, lo que se traduce entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

En paralelo, hasta el miércoles 29 de octubre se pueden presentar excusas ante la Junta Electoral, un trámite disponible si la persona llamada no puede asistir por alguna de las siguientes situaciones:

  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.
  • Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
  • Durante el periodo de embarazo.
  • Ser padre o madre de un menor de 2 años.
  • Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.
  • Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.

